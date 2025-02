Cijene nafte pale prema 75 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima prema 75 USD, odražavajući stišana strahovanja od poremećaja u snabdijevanju i naznake posustajanja potražnje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 1,28 USD na 75,2 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 71,16 USD.

Trgovce je ove sedmice zabrinuo poremećaj u isporukama nafte iz Kazahstana, prenosi Hina.

Kapaciteti cjevovoda Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (CPC) za transport nafte do izvoznih terminala u ruskoj crnomorskoj luci Novorossijsk, smanjeni su u utorak 30 do 40 odsto, zbog oštećenja u napadu ukrajinske bespilotne letjelice, objavila je Rusija.

Kazahstan je u utorak isporučio rekordno velike količine nafte, uprkos oštećenju cjevovoda, rekli su u četvrtak izvori u sektoru. Trenutno nije jasno kako, budući da se 80 odsto kazahstanske nafte otprema u inostranstvo CPC-om, napominje Reuters.

Cjevovod doprema naftu iz ogromnog polja Tengiz u kazahstanskom dijelu Kaspijskog jezera, a koriste ga i ruski proizvođači.

Bariejra cijenama bile su i naznake slabije potražnje u SAD-u.

Zalihe nafte porasle su prošle sedmice 4,6 miliona barela, pokazali su u četvrtak podaci Ministarstva energetike. Zalihe benzina smanjile su se za skromnih 151 hiljadu barela. Znatno veći pad zabilježile su zalihe destilata, uključujući lož ulje i dizel, za 2,1 milion barela.

“Prerada je smanjena zbog sezonskog održavanja rafinerija”, objasnili su u Ministarstvu.

Potražnja će u narednoj sedmici ojačati, procjenjuju analitičari JPMorgana, ukazujući na niske temperature u SAD-u i na završetak perioda praznika u Kini.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u četvrtak cijena barela korpe nafte njenih članica bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 78,15 USD.

