Cijene nafte pale prema 74 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak prema 74 USD budući da je ulagače zabrinuo pad dionica evropskih banaka i izjava američke ministarke energetike da bi mogli odgoditi punjenje strateških rezervi, što je podstaklo zabrinutost za potražnju.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila niža 1,55 USD nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 74,36 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,48 USD nižoj cijeni, od 68,48 USD.

Naftna tržišta pratila su na kraju sedmice pad dionica banaka u Evropi zbog bojazni ulagača da nevolje u finansijskom sektoru još nijesu završile. Najviše su oslabile dionice Deutsche Banka i švajcarskog UBS-a, prenosi Hina.

Trgovci strahuju da bi previranja u bankarskom sektoru mogla izazvati recesiju, što bi narušilo i potražnju za naftom.

Pritisak cijenama nafte bio je i jači dolar, koji prigušuje kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

Tržišta je zabrinula i izjava američke ministarke energetike Jennifer Granholm u Kongresu da će zbog prodaje i održavanja dva spremišta biti teško iskoristiti niske cijene u ovoj godini za punjenje strateških zaliha, koje su zbog prošlogodišnjih prodaja trenutno na najnižem nivou od 1983.

U oktobru Bijela kuća rekla je da će kupovati naftu za rezerve kada cijene u rasponu od 67 do 72 USD po barelu ili niže.

“(Signal) da se ove godine neće kupovati nafta za strateške rezerve težak je udarac izgledima za potražnju”, rekao je analitičar Stephen Brennock iz PVM Oila.

On je kazao da će to značiti još veći pritisak na Kinu da odradi lavovski dio posla u podržavanju potražnje u sljedećim mjesecima.

Potpredsjednik ruske vlade, Aleksandar Novak, naznačio je veću ponudu, objasnivši da će ruska proizvodnja biti smanjena 500 hiljada barela dnevno u odnosu na nivo iz februara, kada je iznosila 10,2 miliona barela dnevno, izvijestila je novinska agencija RIA Novosti.

To bi značilo da će Rusija od marta do juna proizvoditi 9,7 miliona barela dnevno i smanjiti proizvodnju znatno manje nego što je bila signalizirala.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u četvrtak barel korpe nafte njenih članica poskupio 1,13 USD, na 75,88 USD.

