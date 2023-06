Cijene nafte pale prema 72 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima prema 72 USD, budući da trgovce zabrinjava zaoštravanje monetarne politike u velikim ekonomijama koje koči rast i smanjuje potražnju za tim energentom.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 1,85 USD nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 72,29 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,86 USD nižoj cijeni, od 67,65 USD, prenosi Hina.

Tržišta je uznemirila izjava šefa američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), Jeromea Powella, da su “prilično blizu” oni koji procjenjuju da će Fed do kraja godine još dva puta podići kamatne stope, i to za po četvrtinu procentnog poena.

U četvrtak su kamatne stope podigle švajcarska, norveška i britanska centralna banka, što može zakočiti ekonomiju i potražnju za gorivom.

“Nakon poteza centralnih banaka, tjeskoba je na tržištu opipljivo ojačala. Zbog jačanja nepovoljnih gospodarskih trendova čiji je okidač strah od recesije, samo bi upadljivo oštar pad zaliha najavio dugotrajnu promjenu trenutno zlokobnih izgleda”, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

Strah od recesije i zabrinutost za potražnju potisnuli su u drugi plan najavu Saudijske Arabije će u julu smanjiti proizvodnju za milion barela dnevno, u sklopu dogovora vodećih proizvođača kojim je aktuelno smanjenje snabdijevanja produženo do kraja naredne godine.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak pojeftinio 41 cent, na 76,83 USD.

