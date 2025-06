Cijene nafte pale prema 69 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte spustile su se u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 69 USD, budući da je ulagače umirila vijest o novom krugu pregovora o iranskom nuklearnom programu, prigušivši strahovanja od poremećaja u snabdijevanju s Bliskog istoka.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 63 centa nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 69,14 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 59 centi nižoj cijeni, od 67,56 USD.

U srijedu veče, trgovce su zatekle naznake zaoštravanja napetosti na Bliskom istoku, prenosi Hina.

Vašington pregovara s Teheranom o iranskom nuklearnom programu, insistirajući da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Teheran pak naglašava da obogaćuje uranijum za civilne potrebe, poručujući da se ne namjerava potpuno odreći nuklearnog programa.

Američki predsjednik, Donald Trump, rekao je u više navrata da neće Teheranu dopustiti da razvije nuklearnu bombu obogaćivanjem uranijuma na visokom nivou, bio sporazum postignut ili ne.

“Bilo bi bolje da se to postigne bez rata i umiranja, puno bolje. Ali čini mi se da kod njih više ne primjećujem isti nivo entuzijazma da se dogovor i postigne”, rekao je Trump u ponedjeljak.

Iranski ministar obrane, Aziz Nasirzadeh, upozorio je pak da su spremni, budu li napadnuti, da odgovore napadima na američke vojne baze na Bliskom istoku.

Rusija je poručila da je spremna da posreduje kako bi se problem riješio, predloživši da će iz Irana izvesti visoko obogaćeni uranijum i preraditi ga u gorivo za reaktore za civilnu upotrebu.

Pojačana napetost u američko-iranskim odnosima raspirila je na tržištu nagađanja da bi Vašington mogao ustrajati u ograničenjima izvoza iranske nafte.

U četvrtak se nervoza stišala nakon vijesti da izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff, planira u nedjelju da se sastane s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem u Omanu, kako bi razgovarali o iranskom odgovoru na američki predlog sporazuma.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u srijedu barel korpe nafte njenih članica poskupio 12 centi na 67,47 USD.

