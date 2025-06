Cijene nafte pale prema 68 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima prema 68 USD, odražavajući stišanu zabrinutost za snabdijevanje s Bliskog istoka nakon što su Izrael i Iran signalizirali da prihvataju primirje koje je objavio američki predsjednik Donald Trump.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 3,37 USD i iznosila je 68,11 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 3,25 USD nižoj cijeni, od 65,26 USD, prenosi Hrportfolio.

Tržišta je umirila reakcija Irana na američki napad na nuklearna postrojenja u Natanzu, Isfahanu i Fordou.

Iranska vojska ispalila je poslijepodne nekoliko raketa na američku vojnu bazu u Kataru. Niko nije stradao, a Trump je kazao da je napad najavljen.

“Cijene nafte naglo su pale zato što američki napadi na iranska nuklearna postrojenja ipak nijesu bili okidač za širenje sukoba koje bi potencijalno ugrozio snabdijevanje iz bliskoistočne regije”, napisali su analitičari Barclaysa.

Trgovci su strahovali da bi Teheran mogao zaustaviti saobraćaj kroz Hormuški tjesnac kojim dnevno prolazi između 18 i 19 miliona barela sirove nafte i goriva za kupce širom svijeta. Glavni kupac iranske nafte je Kina.

Tokom noći američki predsjednik objavio je i da će uskoro stupiti na snagu primirje u ratu Irana i Izraela koji je povukao prvi potez u sukobu napadom na iranska nuklearna postrojenja.

U utorak Trump je optužio Iran i Izrael da su prekršili primirje, izrazivši nezadovoljstvo najprije potezima Tel Aviva.

“Nije mi bilo drago što je Izrael ispalio projektile tek što smo dogovorili primirje. Nijesu to morali napraviti, a nije nam bilo drago ni što je odgovor Irana bio jako žestok”, rekao je Trump.

Tel Aviv je nakon još jednog talasa projektila poručio da će poštovati primirje. Iranske oružane snage objavile su, prema izvještaju agencije Tasnim, da nijesu ispalile nove projektile budući da je Izrael “bio prisiljen” da obustavi napade.

Silazni trend cijena ubrzala je i Trumpova objava na društvenoj mreži Truth Social da Kina sada može nastaviti da kupuje iransku naftu.

Objava primirja “izbrisala” je premiju geopolitičkog rizika iz cijena nafte, ali odnosi između Izraela i Irana i dalje su napeti i prijetnja incidenta i ponovne eskalacije nije potpuno otklonjena, upozorio je Ole Hvalbye iz SEB-a.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u ponedjeljak barel korpe nafte njezinih članica pojeftinio 1,06 USD na 76,19 USD.

