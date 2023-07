Cijene nafte pale na 76 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte spustile su se u četvrtak na međunarodnim tržištima na 76 USD budući da je zabrinutost zbog najavljenog podizanja kamatnih stopa u vodećim ekonomijama prevagnula nad smanjenim snabdijevanjem.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 66 centi i iznosila je 75,99 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 57 centi nižoj cijeni, od 71,22 USD, prenosi Hrportfolio.

Saudijska Arabija smanjiće snabdijevanje i u julu i u avgustu za milion barela dnevno. Rusija će u avgustu na tržište dnevno plasirati 500 hiljada barela manje, a Alžir 200 hiljada.

To znači da Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici trenutno smanjuju snabdijevanje za više od pet miliona barela dnevno, što predstavlja pet odsto svjetske naftne proizvodnje.

Prevagnula je, međutim, najava američkog Feda i Evropske centralne banke (ECB) da još nijesu završili sa ciklusom podizanja kamatnih stopa koje bi trebalo obuzdati inflaciju. Na tržištu strahuju da bi viši troškovi zaduživanja mogli gurnuti globalnu ekonomiju u recesiju.

Eurozona je pala u recesiju već u prvom tromjesečju, a nova istraživanja signaliziraju da aktivnost sada balansira na ivici stagnacije. Razočarali su i podaci iz Kine koji otkrivaju posljedice slabe domaće i strane potražnje.

Zapisnik s junske sjednice američke centralne banke pokazao je da su zvaničnici jednoglasno odlučili da naprave pauzu kako bi utvrdili moraju li dodatno da zaoštre monetarnu politiku. Većina njih procjenjuje da će to biti nužno, pokazao je zapisnik.

Ministri OPEC-a i čelnici naftnih kompanija upozorili su na dvodnevnoj konferenciji u Beču da vlade moraju preusmjeriti pažnju s ponude na potražnju.

Ukoliko žele da smanje emisiju štetnih gasova, vlade ne bi trebalo od proizvođača da traže da smanje snabdijevanje, jer to samo podiže cijene, već bi trebalo da se usresijede na ograničenje potražnje.

OPEC je odvojeno objavio da je u srijedu barel korpe nafte njegovih članica poskupio 42 centa, na 76,60 USD.

