Cijene nafte pale na 76 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima na 76 USD, budući da trgovce brine američka potražnja uz signale čelnika centralne banke da neće žuriti sa sniženjem troškova zaduživanja.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 99 centi nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 76,01 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 72,25 USD.

Trgovci su se u srijedu fokusirali na naznake posustajanja američke potražnje, prenosi Hina.

Američke zalihe nafte porasle su u prošloj sedmici čak 9,4 miliona barela, prema izvorima koji su u utorak citirali podatke Udruženja proizvođača API. Zalihe benzina pale su 2,5 miliona barela, a zalihe destilata 590 hiljada barela.

Trgovci sada očekuju službene podatke Ministarstva energetike koji će biti objavljeni tokom dana.

Ministarstvo je u odvojenom izvještaju u utorak podiglo procjenu domaće proizvodnje u ovoj godini, a potvrdilo je procjenu potražnje.

Trgovce je zabrinula i izjava čelnika američke centralne banke, Jeromea Powella, da je stanje u ekonomiji dobro, pa neće žuriti s daljim smanjenjem kamatnih stopa.

“Spremni smo ih sniziti ako inflacija oslabi, a isto vrijedi i za potražnju za radnom snagom”, dodao je Powell.

Inflacija je i u januaru blago ubrzala, četvrti mjesec zaredom, pokazao je izvještaj Ministarstva rada.

Više kamatne stope obično koče ekonomsku aktivnost i potražnju za naftom.

„Cijene nafte ponovo su krenule silaznom putanjom, jer je na raspoloženje uticalo makroekonomsko okruženje, uz nagovještaje Powella da se Federalnim rezervama (Fed) ne žuri sa snižavanjem kamatne stope”, rekao je Harry Tchilinguirian iz Onyx Capitala.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u utorak barel korpe nafte njezih članica poskupio 1,09 USD, na 78,31 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS