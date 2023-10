Cijene nafte pale ispod 89 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 89 USD budući da je među ulagačima ponovo prevladala zabrinutost da će visoki troškovi zaduživanja zakočiti privredu i potražnju za energentima. Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila niža 2,02 USD nego na zatvaranju trgovine u utorak i iznosila je 88,9 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 87,13 USD, prenosi Hina. U fokusu je tržišta ove sedmice sastanak Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njihovih saveznika o proizvodnoj politici. U srijedu ministri su odlučili zadržati proizvodnju na dodašnjem nivou, rekla su dva izvora, i trgovci su se ponovo okrenuli monetarnoj politici. “Fokus pažnje tržišta pomaknuo se s tijesnog snabdjevanja u kratkom roku na implikacije da će kamatne stope ostati povišene kroz duži vremenski period i na očekivano prigušeno makrookruženje”, objasnio je Callum MacPherson iz Investeca. Pitanje je kako će OPEC+ na sastanku krajem novembra odgovoriti na takvo okruženje, dodaje MacPherson. Saudijska Arabija i Rusija potvrdile su u srijedu da će smanjivati isporuke do kraja godine, ukupno 1,3 miliona barela dnevno. Moskva paralelno planira u novembru odlučiti hoće li i dalje smanjivati proizvodnju ili je možda povećati. Potpredsjednik ruske vlade Aleksander Novak rekao je da rusko-saudijski rezovi održavaju ravnotežu na naftnim tržištima, a naglasio je i pozitivan učinak ruske zabrane izvoza dizela i benzina, dodajući da vlada planira i dalje pratiti cijene goriva na domaćem tržištu. Raspoloženje ulagača koči i jaki dolar koji smanjuje kupovnu moć kupaca s drugim valutama, prigušujući potražnju. “Jaki dolar izazivaće probleme na svim tržištima, uključujući i naftna, uprkos trenutno povoljnom odnosu ponude i potražnje”, naveo je John Evans iz PVM-a. OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u utorak pojeftinio 1,43 USD, na 93,56 USD.

