Cijene nafte pale ispod 85 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima ispod 85 USD, jer je raspoloženje ulagača poremetio ciljani rast Kine u ovoj godini i strah od mogućeg agresivnog podizanja kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 1,07 USD nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 84,76 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 99 centi nižoj cijeni, od 78,69 USD, prenosi Hrportfolio.

U fokusu tržišta na početku sedmice bila je Kina i ciljana stopa rasta druge ekonomije svijeta u ovoj godini.

Peking je u nedjelju objavio da u ovoj godini cilja stopu rasta od oko pet odsto, pola procentnog poena nižu nego što su bili zacrtali za prošlu godinu.

Prošle godine je kineski bruto domaći proizvod (BDP) porastao samo tri odsto, a izvori su za Reuters rekli da bi za ovu godinu mogao biti postavljen ciljani raspon do šest odsto.

Premijer Li Keqiang rekao je u nedjelju da treba konsolidovati temelje za stabilan rast, dodavši da je nedovoljna potražnja i dalje izraženi problem, a očekivanja privatnih investitora i preduzeća osciliraju.

Tržišta se pribojavaju i posljedica podizanja kamatnih stopa u vodećim svjetskim ekonomijama, pa s pažnjom prate signale iz centralnih banaka.

Predsjednik američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), Jerome Powell, svjedočiće danas i sjutra u Kongresu i vjerovatno će morati odgovoriti na pitanje hoće li Fed morati ponovo značajnije da podigne kamatne stope kako bi obuzdao inflaciju.

Predsjednica Evropske centralne banke (ECB), Christine Lagarde, rekla je prošlog vikenda da će “vrlo vjerovatno” ovog mjeseca povećati kamatne stope kako bi ublažili rast cijena.

Trgovci su tako u cijene nafte počeli da uračunavaju povećanje kamatnih stopa, ali se nadaju da će biti blaža nego prošle godine.

“Cijene nafte i dalje balansiraju između optimizma zbog otvaranja Kine i nervoze da bi agresivni Fed mogao naškoditi američkoj privredi”, rekla je Vandana Hari iz Vanda Insightsa.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) objavila je u odvojenom izvještaju da je u petak barel korpe nafte njenih članica poskupio 60 centi, na 83,8 USD.

