Cijene nafte pale ispod 77 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima ispod 77 USD nakon što je Bijela kuća odložila odluku o vojnoj podršci Izraelu u ratu protiv Irana.

Na londonskom tržištu je cijena barela bila niža 2,06 USD i iznosila je 76,79 USD. Na američkom tržištu barelom s rokom isporuke u julu trgovalo se po cijeni od 75,25 USD, prenosi Hrportfolio.

Barel s rokom isporuke u avgustu koštao je u SAD-u 73,19 USD i bio je skuplji 31 cent.

Cijene su u četvrtak katapultirali novi izraelski napadi na nuklearna postrojenja u Iranu. Tel Aviv je prošle sedmice pokrenuo ratnu operaciju upravo napadima na iranske nuklearne kapacitete, a meta su mu bili i nuklearni fizičari i iranski vojni vrh.

Teheran je uzvratio raketnim napadima na Izrael, a američki predsjednik Donald Trump objavio je u četvrtak da će se sastati s zvaničnicima za nacionalnu bezbjednost. Nakon sjednice Bijela kuća objavila je da će predsjednik donijeti odluku o eventualnoj aktivnoj vojnoj podršci Izraelu u ratu protiv Irana unutar dvije sedmice.

Trgovce brinu u prvom redu Hormuški moreuz i energetska infrastruktura.

Teheran je svojevremeno zaprijetio zatvaranjem moreuza kako bi zaustavio napade. Nakon izraelskih napada na skladište nafte u Shahranu u blizini Teherana i na gasno polje Južni Pari ispalili su rakete na rafineriju u izraelskoj Haifi.

Međutim, nafta se i dalje izvozi i ima je dovoljno, rekao je Giovanni Staunovo iz UBS-a.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u četvrtak barel korpe nafte njenih članica poskupio 1,64 USD na 77,44 USD.

