Cijene nafte pale ispod 72 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 72 USD zbog najava centralnih banak vodećih ekonomija da će ponovo podići kamatne stope, što koči aktivnost i potražnju za gorivom.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 43 centa nego u utorak i iznosila je 71,83 USD. Na američkom tržištu bila je gotovo nepromijenjena i iznosila je 67,58 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovce zabrinjava najava američke centralne banke da će ponovo podići kamatne stope, i to dva puta do kraja godine, nakon pauze u junu. Evropska centralna banka (ECB) podigla ih je na junskoj sjednici, a planira da nastavi sa zaoštravanjem monetarne politike i u julu.

Viši troškovi zaduživanja koče ekonomski rast, što znači slabiju potražnju za naftom, i to u periodu posustajanja aktivnosti u Kini zbog slabije strane i domaće potražnje.

“Tržište i dalje pritišće zabrinutost za potražnju”, objašnjava Ole Hansen iz Saxo Banka, dodajući da je značajniji pad cijena zaustavilo smanjeno snabdijevanje iz Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC).

On je dodao da robni sektor u cjelini, uključujući i sirovu naftu, koči nesklonost ulagača riziku zbog zabrinutosti za kineski rast i podataka iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) koji signaliziraju podizanje kamatnih stopa.

U takvom okruženju je u drugi plan pao pad zaliha sirove nafte u SAD-u prošle sedmice, za oko 2,4 miliona barela, prema podacima Američkog instituta za naftu (API).

Neki analitičari očekuju ipak slabije snabdijevanje u drugoj polovini godine zbog smanjene proizvodnje OPEC-a i najave Saudijske Arabije da će u julu na tržište slati još manje barela.

Zbog praznika u muslimanskom svijetu OPEC nije objavio koliko je u utorak koštao barel korpe nafte njegovih članica. U ponedjeljak je iznosio 74,65 USD.

