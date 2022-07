Cijene nafte pale ispod 105 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima ispod 105 USD budući da je među trgovcima ponovo prevladao strah od širenja covida 19 u Kini i pada potražnje, potisnuvši u drugi plan ograničenu ponudu.

Na londonskom tržištu je cijena barela bila 2,08 USD niža nego na prethodnom zatvaranju i iznosila je 104,94 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 2,55 USD nižoj cijeni, od 102,24 USD, prenosi Hina.

Tržišta je na početku sedmice uzdrmala vijest da je Kina u Šangaju otkrila prvi slučaj jako zarazne podvarijante omikrona i da je broj novih slučajeva zaraze u najvećem kineskom gradu skočio s 52 na 63.

Otkriće nove podvarijante i najveći broj novih slučajeva zaraze u Šangaju tokom jednog dana od maja mogli bi dovesti do novog kruga testiranja, što bi naštetilo potražnji za gorivom.

„Tržište samo reaguje na vijesti, a najviše pažnje privukla je do sada Kina”, rekao je analtičar Commonwealth Banka Vivek Dhar.

Trgovci su i dalje nervozni zbog planova zapadnih zemalja kojima bi trebalo da se ograniče cijene ruske nafte. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da bi nove sankcije mogle izazvati „katastrofalne” posljedice na globalnom energetskom tržištu.

Tržište je razapeto između straha od moguće obustave snabdjevanja iz Rusije i prijetnje recesije, konstatovali su analitičari američke investicione banke JP Morgan.

“Makro rizici sada prijete s dvije strane. Uzvratni udarac u vidu smanjenja ruskog izvoza nafte za tri miliona barela dnevno uvjerljiva je prijetnja i ako bude realizovana, podignuće cijene sirove nafte na londonskom tržištu na otprilike 190 USD po barelu”, saopštila je banka.

U JP Morganu su naveli da, s druge strane, u slučaju znatno slabijeg rasta potražnje u recesijskim scenarijima cijena sirove nafte iznosila bi na londonskom tržištu u prosjeku oko 90 USD po barelu u slučaju blage recesije i 78 USD po barelu u scenariju ozbiljnijeg pada.

Pitanje je i koliko će još dugo nafta iz Kazahstana stizati Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (CPC), kojim se transportuje jedan odsto svjetske nafte, budući da je ruski sud u ponedjeljak poništio raniju presudu o obustavi protoka nafte na mjesec.

Zbog praznika u muslimanskom svijetu OPEC ni u ponedjeljak nije objavio cijenu barela referentne korpe nafte svojih članica. Prošle srijede koštao je 114,3 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS