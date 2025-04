Cijene nafte pale drugu sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su i prošle sedmice, druge zaredom, zbog carinskog rata između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kine, kao i najave Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) o povećanju proizvodnje.

Cijena barela na londonskom tržištu pala je 1,3 odsto na 64,76 USD, dok je na američkom barel pojeftinio 0,8 odsto na 61,5 USD, prenosi SEEbiz.

Nakon što su sedmicu prije potonule više od deset odsto, cijene su pale i prošle sedmice u kojoj su ponovno dominirale vijesti o američkim carinama.

Trgovci se plaše da će carinski rat, koji je pokrenuo predsjednik SAD-a Donald Trump, usporiti rast svjetske privrede, a time i potražnje za naftom.

U srijedu su cijene znatno porasle, jer je Trump odlučio na 90 dana odloži primjenu dodatnih recipročnih carina svim zemljama, osim Kini.

Međutim, kasnije su cijene nafte ponovo pale jer je Trump carine na uvoz iz Kine povećao na ukupno 145 odsto. Kina je brzo uzvratila podizanjem carina na 125 odsto.

Analitičari procjenjuju da će carinski rat smanjiti obim svjetske trgovine i zaustaviti rast ekonomije i potražnje za naftom.

