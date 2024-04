Cijene nafte pale blizu 86 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte spustile su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima blizu 86 USD, jer je zabrinutost za potražnju u uslovima visokih troškova zaduživanja prevagnula nad strahovima da bi napetosti na Bliskom istoku mogle ugroziti snabdijevanje.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 1,13 USD nego na prethodnom zatvaranju zatvaranju i iznosila je 86,16 USD, prenosi Hina.

Na američkom tržištu barelom s rokom isporuke u maju trgovalo se po 84 centa nižoj cijeni, od 82,3 USD. Aktivnije se trgovalo barelom s rokom isporuke u junu, po 1,18 USD nižoj cijeni, od 81,04 USD.

Prošlog petka ulagače su umirile poruke Irana nakon incidenta sa dronovima na području Isfahana, prigušivši strahovanja od eskalacije izraelsko-iranskog uskoba.

Iran je umanjio važnost incidenta i naznačio da ne planira da odgovori. Tržišta strahuju od eskalacije otkada je Teheran najavio odgovor na izraelski napad na iranski konzulat u glavnom gradu Sirije Damasku, u kojem je poginulo nekoliko visokih iranskih vojnih zvaničnika i konzularnih službenika.

Prije desetak dana, Iran je u Izrael poslao stotine dronova i projektila koje je sistem protiv-vazdušne obrane uglavnom oborio. Niko nije poginuo i uzrokovana je tek ogrančena šteta, ali Tel Aviv je najavioo da planira odgovor, uprkos upozorenju Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da neće podržati njegove napadačke akcije.

“Trgovci obično ne uključuju u cijene nafte premiju na geopolitički rizik ako pošiljke stižu”, objasnio je Giovanni Staunovo iz UBS-a, napominjući i da bi eventualnu smanjeno snabdijevanje mogli nadoknaditi drugi proizvođači.

Pažnja se ponovo usmjerila na inflaciju nakon izjava zvaničnika američke centralne banke i niza pokazatelja koji su prošle sedmice prigušili očekkivanja o skorom snižavanju kamatnih stopa u SAD-u.

Viši troškovi zaduživanja mogli bi da zakoče ekonomiju i potražnju za energentima, a nezavisna tržišna analitičarka, Tina Teng, izdvaja i jači dolar koji smanjuje kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je cijena barela korpe nafte njenih članica u petak bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 87,52 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS