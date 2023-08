Cijene nafte ojačale na dnevnom nivou

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte ojačale su u petak na međunarodnim tržištima, ali su, nakon sedam sedmica rasta, pale na sedmičnom nivou, jer kineske ekonoske nevolje zasjenjuju znakove smanjene ponude.

Cijena barela je na londonskom tržištu ojačala u odnosu na prethodno zatvaranje 20 centi, na 84,32 USD. Na američkom tržištu se barelom trgovalo po 42 centa višoj cijeni, od 80,81 USD, prenosi Hina.

Rast cijena sedam sedmica, podstaknut rezovima snabdjevanja Organizacije zemalja-izvoznica nafte i njenih saveznika (OPEC+), bio je najdulji niz dobitaka na oba tržišta.

Cijena je u Londonu u sedam sedmica, zaključno s 11. avgustom, porasla oko 18 odsto, a na američkom tržištu više od 20 odsto, na najviše nivoe u posljednjih nekoliko mjeseci.

Međutim, u ovoj sedmici su pale više od tri odsto.

Fokus se okrenuo konsolidaciji nakon što je opšta sklonosti riziku dobila udarac zbog jačanja makroekonomskih prepreka – od rasta Kine do zabrinutosti zbog rastućih kamatnih stopa, napisao je u svojoj bilješci u petak Ole Hansen iz Saxo Banka.

Smatra se da će Kina, najveća svjetska uvoznica nafte, igrati glavnu ulogu u povećanju potražnje za naftom u ostatku godine.

No, oporavak zemlje nakon pandemije je spor, oslabljen ‘mlakom’ domaćom potrošnjom, posrnulim proizvodnim aktivnostima i imovinskim sektorom, što izaziva zabrinutost da Peking neće ispuniti svoj ciljani rast od pet odsto na godišnjem nivou bez značajnih podsticajnih mjera.

Podaci su pokazali da su zalihe sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) prošle sedmice pale gotovo šest miliona barela, zbog snažnog izvoza i prerade. Sedmične ponude naftnih proizvoda, zamjena za potražnju, porasle su na najviši nivo od decembra.

Kina je takođe bilježila rijetko smanjenje zaliha sirove nafte u julu, kada su se prvi put u 33 mjeseca skladišta praznila.

Još jedan faktor koji pritiska cijene je zabrinutost da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) još nije završila s povećanjem kamatnih stopa, kako bi se uhvatila u koštac s inflacijom. Viši troškovi zaduživanja mogu spriječiti ekonomski rast i zauzvrat smanjiti ukupnu potražnju za naftom.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u četvrtak barel košarice nafte njenih članica pojeftinio 79 centi, na 86,17 USD.

