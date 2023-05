Cijene nafte kliznule prema 76 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima prema 76 USD budući da su strahovanja od negativnog uticaja viših kamatnih stopa na potražnju zasjenila načelni dogovor u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) o podizanju limita državnog duga.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je niža 68 centi nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 76,27 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 56 centi nižoj cijeni, od 72,11 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovina u SAD-u i Velikoj Britaniji bila je na početku sedmice slaba zbog praznika.

Tržišta su odahnula nakon što su američki predsjednik Joe Biden i predsjednik Predstavničkog doma Kongresa, republikanac Kevin McCarthy prošli vikend načelno dogovorili suspenziju limita državnog duga i ograničenje državne potrošnje u iduće dvije godine.

Njihov dogovor mora još dobiti zeleno svjetlo u Kongresu, a obojica su uvjerena da će ga podržati i republikanci i demokrate.

Analitičari upozoravaju da će pozitivan uticaj dogovora na naftnim tržištima vrlo brzo okopniti, budući da se pozornost već preusmjerila na junsku sjednicu američke centralne banke i na kamatne stope.

Fed je najavio pauzu u ciklusu podizanja kamatnih stopa, ali bi ih ipak mogao podići u junu, upozorava Tony Sycamore iz IG-a, a više kamatne stope u SAD-u nepovoljno utiču na potražnju za naftom.

Na tržištima nagađaju da bi Fed u junu mogao podići kamatne stope za četvrtinu procentnog boda i potom ih zadržati na tom nivou do kraja godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS