Cijene nafte kliznule ispod 84 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte kliznule su u petak na međunarodnim tržištima ispod 84 USD, odražavajući nesigurnost ulagača u okruženju podignutih kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i eurozoni i iščekivanja pojedinosti o kineskim podsticajima za privredu.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila niža 39 centi nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 83,85 USD. U četvrtak je zaključila trgovinu u plusu 1,32 USD.

U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 79,76 USD. U četvrtak je zaključio trgovinu u plusu 1,31 USD, prenosi Hina.

U četvrtak trgovci su se fokusirali na najave Kine da će usvojiti nove podsticajne mjere kako bi podržala posustali ekonomski rast, što bi značilo i snažniju potražnju za naftom.

Pojedinosti podsticaja još nijesu poznate, što je sredinom sedmice podstaknulo zabrinutost na tržištu da možda neće biti izdašne kao što se očekuje.

Ulagači balansiraju i između zabrinutosti zbog ponovnog podizanja kamatnih stopa u SAD-u i eurozoni i procjena da bi američka centralna baka, Federalne rezerve (Fed) i Evropska centralna banka (ECB) uskoro mogli završiti ciklus zaoštravanja monetarne politike.

Kamatne stope podignute su još četvrtinu postotnog boda, a analitičari su u saopštenjima sa sjednica iščitali spremnost na promjenu smjera.

Podignute kamatne stope već su zakočile ekonomsku aktivnost koja je u SAD-u u drugom tromjesečju porasla 0,6 odsto u odnosu na prethodna tri mjeseca kada je bilježila gotovo isti postotni rast.

Predsjednik Feda, Jerome Powel naveo je da SAD može izbjeći recesiju, a njegovo mišljenje dijele i tržišni akteri.

“Ulagači sve više naginju procjeni da smo nadomak vrhuncu ciklusa podizanja kamatnih stopa, uz istovremeno sve veće šanse da će SAD izbjeći recesiju”, rekao je analitičar PVM-a Tamas Varga.

Saudijska Arabija i Rusija spremaju se da dodatno smanje snabdjevanje u avgustu, milion odnosno 500 hiljada barela dnevno, što će smanjiti razmak između ponude i potražnje.

Kada se tome pribroji pad zaliha u SAD-u, sve su brojniji nagovještaji tijesnog snabdjevanja, drže analitičari Commerzbanka, dodavši da bi se proizvodnja u OPEC-u ovog mjeseca mogla spustiti na najniži nivo od jeseni 2021. godine.

OPEC je odvojeno objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u četvrtak bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 84,88 USD.

