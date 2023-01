Cijene nafte iznad 88 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene sirove nafte stabilizovale su se u utorak iznad 88 USD budući da su trgovci balansirali između straha od recesije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i očekivanja oporavka potražnje u Kini, najvećem svjetskom uvozniku.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je gotovo nepromijenjena i iznosila je 88,31 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 81,7 USD, prenosi Hrportfolio.

Trgovce je proteklih sedmica ohrabilo ukidanje strogih mjera suzbijanja koronavirusa u Kini i znaci oporavka potražnje za gorivom. Otvaranje kineskih granica izazvalo je novi talas zaraze, a podaci o prometu u maloprodaji i proizvođačim cijenama u SAD-u podstakli su zabrinutost.

„Američka ekonomija još bi mogla pokleknuti, a neki trgovci energijom još sumnjaju i u brzi oporavak kineske potražnje za sirovom naftom u ovom kvartalu”, objasnio je analitičar OANDA-e, Edward Moya.

Trgovci procjenjuju rizik recesije u SAD-u i moguće poteze centralne banke, što je pritislo dolar i ojačao kupovnu moć kupaca s drugim valutama, poduprijevši potražnju.

Anketa Reutersa je pokazala da su teg cijenama bila očekivanja da će novi izvještaji iz SAD-a pokazati rast zaliha nafte i benzina u prošloj sedmici i pad zaliha derivata.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u ponedjeljak poskupio 55 centi na 85,45 USD.

