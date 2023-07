Cijene nafte iznad 80 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima iznad 80 USD budući da su ulagače ohrabrili znaci slabog snabdijevanja i najavljeni podsticaji za kinesku ekonomiju koji bi trebalo da podstaknu potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila viša 71 cent i iznosila je 80,35 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 76,34 USD, prenosi SEEbiz.

U fokusu trgovaca bio je kineski i indijski uvoz nafte iz Rusije, koji je u junu dostigao najviši nivo otkada su se počeli prikupljati podaci.

„Manjak snabdijevanja koji se nazirao u drugoj polovini godine sada je potkrijepljen konkretnim brojkama”, zaključili su analitičari Commerzbanka.

Indijska potražnja vjerovatno će ipak oslabiti u predstojećem periodu, nagađaju, s obzirom na smanjene popuste i probleme s plaćanjem. Rusija je ujedno najavila da će u avgustu zajedno sa Saudijskom Arabijom smanjiti snabdijevanje.

„Potražnja iz Kine i Indije mogla bi se stoga više usmjeriti prema drugim dobavljačima, što bi podstaklo cijene nafte”, smatraju analitičari.

Slabo snabdijevanje signalizira i pad zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama u prošloj godini, iako za skromnih 700 hiljada barela, saopšteno je iz vlade.

Tržište podupiru i mjere koje bi trebalo da podstaknu rast kineske privrede kroz poboljšanu prodaju automobila i elektronike, prema vladinom planu, predstavljenom u petak.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njezinih članica u četvrtak pojeftinio 18 centi, na 81,28 USD.

