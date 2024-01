Cijene nafte iznad 77 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u utorak na međunarodnim tržištima iznad 77 USD, balansirajući između strahovanja od poremećaja u snabdjevanju s Bliskog istoka i zabrinutosti za potražnju u Kini.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 49 centi nego na zatvaranju tržišta prošli petak i iznosila je 77,53 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 36 centi višoj cijeni, od 72,01 USD.

Prvog radnog dana u novoj godini trgovci su se ponovo fokusirali na napetosti na Crvenom moru. Jemenski Huti napadima iskazuju podršku Palestincima u Pojasu Gaze, ometajući plovidbu brodova povezanih s Izraelom, prenosi Hina.

Sjedinjene Američke Države (SAD) su najavile međunarodnu pomorsku koaliciju koja bi trebalo da štiti plovidbu kroz Crveno more, a u nedjelju helikopterom je odbio napad Huta na Maerskov kontejnerski brod u Crvenom moru.

U akciji potopljena su tri broda Huta i poginulo je deset pripadnika oružanih postrojbi na plovilima, pojačavši rizik širenja sukoba u regiji i blokade ključne rute transporta nafte s Bliskog istoka.

Maersk je objavio da će tokom dana odlučiti hoće li istrajati u odluci o vraćanju brodova sa zaobilazne rute oko Rta dobre nade na uobičajeni pravac kroz Suez.

Ulagače zabrinjavaju znaci posustajanja kineskog privrednog rasta nakon što se aktivnost u industriji u decembru smanjila treći mjesec zaredom, prema vladinim podacima objavljenim u nedjelju.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u petak barel korpe nafte njenih članica pojeftinio 1,87 USD, na 78,44 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS