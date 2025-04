Cijene nafte iznad 74 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u srijedu iznad 74 USD budući da trgovci očekuju najavljene nove američke carine, strahujući da bi mogle izazvati eskalaciju trgovinskog rata i zaustaviti privredu i potražnju za energentima.

Na londonskom tržištu barelom nafte se trgovalo po 32 centa nižoj cijeni nego u utorak, od 74,17 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 70,95 USD, prenosi Hrportfolio.

Oči trgovaca uprte su u Vašington.

Američki predsjednik Donald Trump sedmicama je najavljivao da će 2. april biti “Dan oslobođenja”, donoseći nove carine koje bi mogle uzdrmati globalni trgovinski sistem.

Sjedinjene Američke Države (SAD) ponovo su aktivirale carine na uvoz čelika i aluminijuma, a u danas se i na uvoz automobila. Nameti na automobilske dijelove trebalo bi da stupe na snagu najkasnije početkom maja.

Kanada i Kina već su uzvratile na namete, EU je odgodila najavljene carine do sredine aprila, a Meksiko je u Vašington poslao ministra industrije na pregovore.

Tržišta strahuju da bi trgovinska politika američkog predsjednika mogla raspiriti inflaciju i trgovinske sukobe i zaustaviti ekonomski rast, što bi značilo i slabiju potražnju za energentima.

Cijene su u martu rasle, a sada su u Londonu stale na 75 USD. Pažnja je preusmjerena sa smanjenje snabdijevanja zbog američkih sankcija na Trumpove najave carina i njihov moguć negativni uticaj na privredni napredak i potražnju, objasnio je Ole Hansen iz Saxo Banka.

On je dodao da trgovci žele da znaju da li će SAD uvesti carine i na uvoz nafte koje bi mogle podići cijene rafiniranih proizvoda.

Proračuni pokazuju da bi nafta, u cjelini gledano, mogla pojeftiniti budući da umjerenije carine vjerojatno neće podstaći rast cijena u Londonu dok bi značajniji nameti mogli biti okidač za talas rasprodaja, smatraju analitičari.

Američka potražnja je neujednačena, uz pad zaliha benzina u prošloj sedmici od 1,6 miliona barela i skok zaliha sirove nafte od šest miliona barela, prema izvorima koji se pozivaju na podatke udruženja proizvođača API.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u utorak poskupio 54 centa, na 77,43 USD.

