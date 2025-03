Cijene nafte iznad 70 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u petak iznad 70 USD, uz procjenu ulagača da će pregovori o završetku rusko-ukrajinskog rata potrajati i odložiti povratak ruske nafte na zapadna tržišta.

Na londonskom tržištu barelom nafte se nakon podna trgovalo po 35 centi višoj cijeni nego na prethodnom zatvaranju trgovine, od 70,23 USD.

U Njujorku se barelom trgovalo po 27 centi višoj cijeni, od 66,82 USD, prenosi Hina.

Tržišta je u četvrtak uzdrmalo zaoštravanje napetosti u trgovinskim odnosima Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Evropske unije (EU).

EU je na američke carine na uvoz aluminijuma i čelika odgovorila predlogom o carinama na široku lepezu američkih proizvoda. Američki predsjednik, Donald Trump, nagovijestio je pak da bi mogao uzvratiti carinama od 200 odsto.

“Situacija sa carinama u velikoj mjeri definiše tržišnu percepciju potražnje u ovoj godini”, rekao je Andrew Lipow iz Lipow Oil Associatesa.

Ulagači strahuju da će carine zakočiti svjetsku privredu i potražnju za energentima.

Tržišta s pažnjom prate i pregovore o završetku rusko-ukrajinskog rata.

Ukrajinski predstavnici prihvatili su predlog SAD-a o 30-odnevnom primirju i čekao se odgovor Moskve.

Ruski predsjednik, Vladimir Putin, rekao je u četvrtak da se Moskva slaže s američkim predlozima, naglasivši ipak da bi primirje trebalo da bude uvod u trajni mir i da uključuje i pokušaje da se riješe uzroci sukoba.

Analitičari su iz odgovara Moskve izveli zaključak da su rat neće tako skoro završiti.

U petak su Kina i Rusija podržale Iran nakon što je SAD zatražio pregovore s Teheranom o nuklearnom programu. Dijalog se treba nastaviti isključivo na osnovu uzajamnog poštovanja, poručili su kineski i ruski diplomati, dodavši da SAD mora ukinuti sve sankcije.

“Većina prognoza o kretanju cijena nafte nagovještava njihov pad u kratkoročnoj perspektivi, ali geopolitičke napetosti još bi mogle izazvati poremećaje u snabdijevanju”, napisali su u bilješci klijentima analitičari ANZ-a.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici namjeravaju da od početka aprila povećaju snabdijevanje za 138 hiljada barela dnevno, prema računici Reutersa. Potpredsjednik ruske Vlade, Aleksander Novak, podsjetio je ipak da bi mogli i promijeniti proizvodnu politiku i izbacivati na tržište još manje barela, budu li prilike to zahtijevale.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak poskupio 79 centi, na 73,34 USD.

