Cijene nafte iznad 68 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima iznad 68 USD, oslonjene na naznake snažne potražnje u ljetnoj sezoni vožnje u SAD-u i Evropi i pojačanu kinesku kupovinu iranske nafte.

Na londonskom tržištu cijena barela nakon podna bila je viša 51 cent i iznosila je 68,24 USD. U istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 65,75 USD.

Raspoloženje na tržištu obilježili su u drugoj polovini seddmice podaci koji upućuju na snažnu potražnju za gorivom u SAD-u, prenosi Hrportfolio.

Zalihe nafte i benzina pale su višestruko snažnije no što su analitičari očekivali, nagovještavajući snažnu potražnju u ljetnoj sezoni vožnje i pojačanu aktivnost prerade.

“Trgovci su gotovo u potpunosti ignorisali premije na geopolitički rizik na Bliskom istoku, koje su prije skoro sedmicu naglo porasle i ponovo su preusmjerili pažnju na ponudu i potražnju”, objasnio je Janiv Shah iz Rystada.

Podsticaj cijenama bio je i nagli skok kineskog uvoza iranske nafte, napominju analitičari.

Najveći uvoznik nafte u svijetu i najveći kupac iranske nafte nabavljao je od 1. do 20. juna više od 1,8 miliona iranskih barela dnevno, najviše otkada kompanija za praćenje brodova Vortexa objavljuje podatke.

Američki predsjednik, Donald Trump, naznačio je u srijedu da bi mogao ublažiti sankcije na iransku naftu, kako bi Teheranu olakšao obnovu infrastrukture oštećene u izraelskim i američkim napadima.

I podaci iz Evrope nagovještavali su snažniju potražnju za gorivom na početku ljeta, pa su tako zalihe dizela u naftnom kompleksu Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) pale na najniži nivo u više od godinu.

Smanjile su se i zalihe destilata u Singapuru, odražavajući povećanje neto izvoza na sedmičnom nivou, napominje Reuters.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u četvrtak barel korpe nafte njenih članica koštao 68,13 USD, otprilike kao i dan ranije.

