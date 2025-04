Cijene nafte iznad 63 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u petak na međunarodnim tržištima iznad 63 USD, reflektujući neizvjesnost nakon nove epizode u američko-kineskom trgovinskom ratu.

Na londonskom tržištu barelom nafte se nakon podna trgovalo trgovalo po gotovo istoj cijeni kao i na prethodnom zatvaranju trgovine, od 63,49 USD.

Značajnijih promjena u cijeni nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 60,22 USD, prenosi Hina.

Raspoloženje na tržištu obilježio je i na kraju sedmice američko-kineski trgovinski rat.

U četvrtak američki predsjednik, Donald Trump, podigao carine na kineski uvoz na 145 odsto, a Kina je u petak uzvratila podizanjem carina na 125 odsto.

Novi talas američko-kineskih carina zasjenio je američko odlaganje uvoznih nameta drugim trgovinskim partnerima, uz procjenu analitičara da će trgovinski sukob dvije najveće svjetske ekonomije vjerovatno smanjiti obim svjetske trgovine i zakočiti rast svjetske privrede i potražnju za naftom.

“Tržište oblikuju carine i gubitak povjerenja u transparentnu i konciznu politiku”, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

Američko Ministarstvo energetike snizilo je u četvrtak prognoze rasta svjetske ekonomije. Upozorili su i da bi carine mogle biti barijera cijenama nafte, snizivši prognoze američke i svjetske potražnje u ovoj i narednoj godini.

Analitičari procjenjuju da će zbog carina kineska ekonomija ove godine usporiti, pokazala je Reutersova anketa. Kina je najveći svjetski uvoznik nafte.

Sjedinjene Američke Države (SAD) su u međuvremenu uvele sankcije kompaniji Guangsha Zhoushan Energy Group, koja upravlja terminalom na ostrvu Huangzeshan, budući da pretovaruje iransku naftu, prema saopštenju Ministarstva vanjskih poslova.

Vašington i Teheran spremaju se da obnove pregovore o iranskom nuklearnom programu.

Iran će danas dati “pravu priliku” nuklearnim pregovorima u Omanu, saopštilo je iransko Ministarstvo vanjskih poslova.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u četvrtak barel korpe nafte njenih članica poskupio 3,01 USD na 66,41 USD.

