Cijene nafte ispod 77 USD

Njujork, london, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su se u ponedjeljak ispod 77 USD, a sve oči usmjerene su na Hormuški moreuz, uz strahovanja ulagača da bi Iran na američke napade mogao odgovoriti blokadom tranzita.

Na londonskom tržištu cijena barela nakon podna bila je niža 32 centa i iznosila je 76,69 USD. U gotovo istom iznosu bila je u minusu i na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 73,5 USD.

Tržišta su šokirali američki napadi na nuklearna postrojenja u Iranu u noći sa subote na nedjelju, prenosi Hina.

Američki predsjednik, Donald Trump, objavio je da je „uništio” postrojenja u Natanzu, Isfahanu i Fordovu, priključivši se izraelskim napadima uz tvrdnju da je cilj da se zaustavi iranski razvoj nuklearnog oružja.

Teheran je višekratno naglašavao da je njegov nuklearni program isključivo civilne prirode. Najavili su odgovor, uz napomenu da su američki napadi proširili popis legitimnih ciljeva.

Ulagači s pažnjom prate situaciju u Hormuškom moreuzu.

“Sve su oči uprte u Hormuški moreuz, uz pitanje hoće li Iran pokušati da izazove poremećaje u tankerskom saobraćaju”, rekao je analitičar Saxo Banke, Ole Hansen.

U takvim su uslovima cijene nafte u ponedjeljak kratko skočile na 81,4 USD na londonskom i na 78,4 USD na američkom tržištu, da bi se naknadno spustile ispod 77 USD.

“Nafta bi kratkoročno mogla da poskupi, čak i ako tankeri budu normalno putovali Hormuškim moreuzom”, objasnio je Hansen, budući da je sama prijetnja ometanjem plovidbe dovoljna da pošiljke kasne.

Investitori još analiziraju geopolitički rizik budući da bliskoistočna kriza do sada nije smanjila ponudu.

“Premija rizika polako se topi, ali nije baš jasno kako bi se sukob mogao razvijati, pa će cijene vjerovatno biti nestabilne u bliskoj budućnosti”, napomenuo je analitičar UBS-a, Giovanni Staunovo.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u petak barel korpe nafte njenih članica pojeftinio 19 centi na 77,25 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS