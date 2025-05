Cijene nafte ispod 66 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte u srijedu su pale budući da trgovci očekuju da će službeni podaci pokazati skok zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), dok je OPEC snizio prognozu rasta ponude tog energenta za proizvođače izvan OPEC+.

Na londonskom tržištu cijena barela sirove nafte pala je 75 centi, na 65,88 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 75 centi nižoj cijeni, od 62,92 USD, prenosi Hrportfolio.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) u srijedu je snizila prognozu rasta ponude nafte iz SAD-a i drugih proizvođača izvan šire grupe OPEC+ za ovu godinu. Ponuda iz zemalja izvan OPEC+ porašće oko 800 hiljada barela dnevno u ovoj godini, što je manje od prošlomjesečne prognoze od 900 hiljada barela dnevno, saopšteno je iz OPEC-a.

Zalihe sirove nafte porasle su 4,3 miliona barela u sedmici koja je završia 9. maja, rekli su tržišni izvori pozivajući se na podatke Američkog instituta za naftu (API). Zalihe benzina su pale 1,4 miliona barela, a destilata 3,7 miliona barela.

Pad zaliha benzina dolazi u trenutku kada se zemlje pripremaju za ulazak u ljetnu sezonu vožnje na sjevernoj hemisferi.

Prema prognozi Reutersa, a uoči objave pdoataka američkog Ministarstva energetike, zalihe sirove nafte i benzina u SAD-u vjerovatno su pale prošle sedmicet, destilata porasle, a benzina se potencijalno smanjile.

Na oba tržišta naftom trgovalo se po cijenama blizu dvosedmičnih maksimuma postignutih prethodnog dana trgovanja. Međutim, rast cijena bio je ograničen jer i dalje među ulagačima vlada zabrinutost zbog potražnje.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njenih članica u utorak poskupio 1,07 USD, na 65,38 USD.

