Cijene nafte ispod 65 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u ponedjeljak ispod 65 USD, balansirajući između naznaka smanjene američke proizvodnje i signala iz redova Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika da planiraju da povećaju isporuke i u julu.

Na londonskom tržištu barelom nafte se nakon podna trgovalo po 16 centi nižoj cijeni nego na zatvaranju trgovine prošli petak, od 64,62 USD. U gotovo istom iznosu, barel je pojeftinio i na američkom tržištu, gdje je koštao 61,35 USD.

Obim trgovanja bio je skroman, budući da su američka tržišta zatvorena zbog Dana sjećanja na pale vojnike, prenosi Hrportfolio.

Trgovce je prošle sedmice iznenadio signal OPEC+ da bi mogao značajnije da poveća snabdijevanje i u julu.

“OPEC+ razgovara o mogućem povećanju proizvodnje”, objavio je Bloomberg News, pozivajući se na predstavnike članica grupe, koji su dodali da bi odluka mogla biti uvrštena na dnevni red sastanka zakazanog 1. juna.

Više je opcija na stolu, uključujući i povećanje snabdijevanja za dodatnih 411 hiljada barela dnevno, naveo je Bloomberg News, uz napomenu da dogovor nije postignut.

Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman već su odlučili da povećaju snabdijevanje u maju i junu, za 411 hiljada barela dnevno, budući da je odnos ponude i potražnje, prema njihovoj ocjeni, “zdrav”, sudeći po nivou zaliha.

Tržišta s pažnjom prate i pregovore Vašingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu.

Pregovarači su u petom krugu razgovora postigli tek ograničeni napredak, ocjenjuju analitičari, što znači i manje šanse za normalizaciju isporuka iranske nafte.

Podsticaj cijenama bio je i talas kupovina pred dugi vikend u SAD-u i smanjeni broj aktivnih bušotina u prošloj sedmici, prema podacima specijalizovane firme Baker Hughes. Manji broj bušotina označava smanjeno snabdijevanje iz SAD-a.

Američki predsjednik, Donald Trump, stišao je u nedjelju nervozu koju je izazvala najavljena 50-procentna carina na uvoz robe iz EU-a, pomjerivši rok za dogovor s Briselom za otprilike mjesec.

Predsjednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, pozvala je Trumpa u telefonskom razgovoru da odloži carine i on je novinarima rekao da je prihvatio taj predlog.

Analitičari strahuju da bi carine mogle zakočiti ekonomsku aktivnost i potražnju za energentima.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u petak pojeftinio 18 centi, na 63,63 USD.

