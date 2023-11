Cijene nafte i dalje ispod 88 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u utorak na međunarodnim tržištima ispod 88 USD budući da su trgovce zabrinuli podaci iz kineske ekonomije, potisnuvši u drugi plan strah od eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

U Londonu je cijena barela s rokom isporuke u decembru bila viša 21 cent i iznosila je 87,66 USD. Aktivnije se trgovalo barelima s rokom isporuke u januaru, također po gotovo nepromijenjenoj cijeni, od 86,42 USD, prenosi SEEbiz.

Značajnijih promjena u cijeni nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 82,35 USD.

Trgovce su u utorak zabrinuli podaci koji su pokazali posustajanje poslovne aktivnosti u kineskoj ekonomiji u oktobru, što bi moglo značiti slabiju potražnju. Službeni indeks menadžera nabavke spustio se ispod 50 bodova, što upućuje na pad aktivnosti.

Posustajanje potražnje nagovještava i pad aktivnosti u eurozoni u trećem tromjesečju, 0,1 odsto u odnosu na prethodna tri mjeseca, prema preliminarnoj procjeni Eurostata. Inflacija se u oktobru spustila na najniži nivo u dvije godine, na 2,9 odsto.

Slabljenje inflacije u zoni primjene zajedničke evropske valute ohrabruje ulagače, jer bi moglo biti okidač za snižavanje ključnih kamatnih stopa. Evropska centralna banka zadržala ih je prošle sedmice na važećem nivou, ističući slabljenje inflacije u uslovima zakočene potrošnje.

