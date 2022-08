Cijene nafte blizu 92 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte spustile su se u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 92 USD, pritisnute strahom od globalne recesije koja bi oslabila potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je niža 37 centi nego na prethodnom zatvaranju i iznosila je 91,97 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po gotovo nepromijenjenoj cijeni, od 86,44 dolara, prenosi SEEbiz.

Tržišta je poljuljao strah od recesije nakon što su podaci iz Sjedinjenih meričkih Država pokazali pad aktivnosti gradnje stambenih nekretnina u julu na najniži nivo u gotovo godinu i po pod uticajem poskupljenja hipotekarnih kredita i građevinskog materijala.

Trgovce brine i slabljenje ekonomskih aktivnosti u Kini zbog strogih mjera suzbijanja zaraze koronavirusom. Premijer Li Keqiang najavio je podršku posustaloj ekonomiji.

“Rizik pada cijena sve je veći zbog ekonomskih šansi i kontinuirane neizvjesnosti koju potenciraju kineska ograničenja vezana za koronavirus”, rekao je Craig Erlam iz OANDA-e.

Strahovanja od recesije dodatno su u srijedu raspirili podaci iz Velike Britanije, koji su pokazali da je inflacija u julu skočila na 10,1 odsto, najviši nivo od februara 1982. godine, pojačavajući pritisak na domaćinstva.

“Tržište nafte nastoji da se otrese straha od recesije, ali nema baš puno znakova da bi se situacija uskoro mogla promijeniti”, rekao je Stephen Brennock iz PVM-a.

Silazni trend cijena zaustavio je izvještaj Američkog instituta za naftu (API), koje je prema tvrdnjama izvora pokazao pad zaliha sirove nafte u SAD-u u prošloj sedmici, za 448 hiljada barela. Zalihe benzina smanjene su po njima oko 4,5 miliona barela.

Službeni sedmični podaci američke vlade biće objavljeni tokom dana.

Zbog praznika u muslimanskom svijetu Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) nije objavila koliko je u utorak stajao barel korpe nafte njezinih članica. U ponedjeljak je koštao 100,04 USD.

