Cijene nafte blizu 90 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u utorak blizu nivoa od 90 USD pred posjetu američkog predsjednika Joea Bidena Izraelu uz bojazni da bi izraelski sukob s palestinskim Hamasom mogao ugroziti snabdjevanje s Bliskog istoka.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila gotovo nepromijenjena u odnosu na zatvaranje trgovine u ponedjeljak i iznosila je 89,77 USD. U ponedjeljak je zaključila trgovinu u minusu 1,24 USD.

Značajnijih promjena u cijeni nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 86,68 USD. U ponedjeljak je zaključio trgovinu u minusu 1,03 USD, prenosi Hina.

Na kraju prošle sedmice moguća eskalacija sukoba palestinskog Hamasa i Izraela podstakla je zabrinutost za snabdjevanje s Bliskog istoka. U ponedjeljak napetost su donekle ublažile tvrdnje izvora da bi SAD mogao ublažiti sankcije na izvoz venecuelanske nafte.

Venecuelanska vlada i opozicija najavile su povratak za pregovarački sto u ovoj sedmici, nakon gotovo 12-mjesečnog zastoja, što će prema riječima predsjednika Nicolasa Madura olakšati izbore u narednoj godini. SAD bi pak mogao ublažiti sankcije, kažu izvori.

SAD je sankcije uveo 2019. godine, tvrdeći da su rezultati izbora u 2018. lažirani.

Američka vlada pokušava osigurati veće snabdjevanje svjetskih tržišta kako bi ublažila visoke cijene. Međutim, Venecueli će trebati vremena da poveća proizvodnju jer su ulaganja pod sankcijama presahla.

Vašington je u međuvremenu objavio da će Biden u srijedu posjetiti Izrael, koji planira ofanzivu protiv palestinske naoružane islamističke palestinske grupe Hamas u blokiranoj Gazi.

Izraelski napadi izazvali su u Gazi humanitarnu krizu i raspirili bojazni da bi se u sukob mogao uključiti i Iran.

Biden će pokušati posjetom izraziti podršku izraelskom ratu protiv Hamasa i istovremeno pridobiti arapske države da mu pomognu otkloniti širenja rata nakon što je Iran obećao “preventivne mjere fronta otpora” saveznika, uključujući libanski Hezbolah, tumači Reuters.

“Rizici nijesu otklonjeni, iranski ministar vanjskih poslova upozorava da bi mogućnost širenja rata na druge fronte uskoro mogla prerasti u nužnost”, naveli su analitičari ANZ Researcha u utorak u bilješci.

Izvršni direktor Saudi Aramca izjavio je u utorak da, bude li potrebno, mogu povećati proizvodnju nafte u roku od nekoliko sedmica, s obzirom na procjene da bi globalna potrošnja do kraja godine mogla dostići novi rekordni nivo.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici trenutno smanjuju proizvodnju kako bi podržali cijene, a Saudijska Arabija i Rusija odlučile su, povrh toga, smanjiti isporuke još ukupno 1,3 miliona barela dnevno.

OPEC je odvojeno izvijestio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak poskupio 1,61 USD, na 93,23 USD.

