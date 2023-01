Cijene nafte blizu 86 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u ponedjeljak blizu vrijednosti od 86 USD, pritisnute naznakama snažnog ruskog izvoza i strahovima da će centralne banke, kontinuiranim podizanjem kamatnih stopa, zakočiti ekonomski rast i potražnju za energentima.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 27 centi nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 86,39 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 79,38 USD.

Na početku ovosedmične trgovine cijene su porasle zbog napetosti na Bliskom istoku nakon napada dronom u Iranu, prenosi Hina.

“Još nije jasno što se u Iranu događa, ali nema sumnje da bi potencijalna eskalacija poremetila protok sirove nafte”, rekao je Stefano Grasso iz singapurskog 8VantEdgea.

Tokom dana fokus se preusmjerio na ovosedmični raspored i sjednice američke i Evropske centralne banke (ECB), koje bi, kako se očekuje, trebalo ponovo da podignu ključne kamatne stope, za četvrtinu odnosno polovinu procentnog poena.

Federalne rezerve (Fed) će objaviti odluku sjutra, na završetku dvodnevne sjednice, a ECB u četvrtak.

Centralne banke podizanjem troškova zaduživanja pokušavaju da obuzdaju visoku inflaciju, ali tržišta strahuju da će time zakočiti i ekonomsku aktivnost, a time i potražnju za naftom.

Cijene su pritisnule i naznake snažnog ruskog snabdijevanja, uprkos evropskom embargu i cjenovnom limitu koji je ruskoj nafti uvela Grupa sedam najrazvijenijih zemalja (G7) i njihovi partneri, kako bi Rusiji ograničili prihod za finansiranje rata u Ukrajini.

Trgovci će ove sedmice s pažnjom pratiti i sastanak ministara Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika, koji će ponovo razmotriti proizvodnu politiku.

“Malo je vjerojatno da će OPEC+ promijeniti politiku, ali bi mogao iznenaditi tržišta malim rezom”, rekao je naftni posrednik iz PVM-a.

OPEC je odvojeno objavio da je u petak barel korpe nafte njegovih članica poskupio 84 centa na 85,31 USD.

