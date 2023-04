Cijene nafte blizu 85 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u srijedu na međunarodnim tržištima blizu 85 USD, zakočene znakovima slabosti u privredi koji su neutralizovali očekivanja pada zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i najavu smanjenog snabdjevanja.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila gotovo nepromijenjena u odnosu na zatvaranje trgovine u utorak i iznosila je 84,79 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 80,52 USD.

Trgovce je zabrinuo pad broja slobodnih radnih mjesta u SAD-u na kraju februara na najniži nivo u gotovo dvije godine, što sugeriše hlađenje tržišta rada, prenosi Hina.

“Podaci bi mogli biti prvi znak slabosti na američkom tržištu rada, a to je jako važna vijest. Da se to nije dogodilo, američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) jako bi teško opravdala pauzu u ciklusu zaoštravanja monetarne politike”, objasnio je Craig Erlam iz OANDA-e.

Trgovci će zato pažlivo proučiti izvještaj ministarstva rada o zapošljavanju u SAD-u u martu, strahujući za potražnju u slučaju znakova posustajanja u SAD-u i Kini.

“Aktuelna situacija izaziva zabrinutost za zdravi ekonomski rast, budući da je aktivnost u industriji u Kini, eurozoni i SAD-u u prošlom mjesecu usporila”, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

On je dodao da pokušaj trgovaca da značajnije podignu cijene zakočile su i rekordne isporuke ruskog dizela na Bliski istok u martu i slabašna potražnja za derivatima poput kerozina i lož-ulja.

Podršku cijenama pružio je izvještaj Američkog instituta za naftu (API), koji je pokazao pad zaliha u SAD-u u prošloj sedmici oko 4,3 miliona barela.

Tržišta podržava i najava Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika, uključujući Rusiju, da će od maja do kraja godine smanjiti snabdjevanje dodatnih 1,66 miliona barela dnevno.

Kada se tome doda dva miliona barela dnevno koje OPEC+ izdvaja iz ponude od oktobra prošle godine, snabdjevanje će se smanjiti 3,66 miliona barela dnevno, što odgovara oko 3,7 odsto globalne potražnje.

OPEC je odvojeno objavio da je u utorak cijena barela korpe nafte njegovih članica porasla 66 centi, na 84,84 USD.

