Cijene nafte blizu 83 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u srijedu na međunarodnim tržištima iznad 83 USD, balansirajući između naznaka obilne ponude i očekivanja veće kineske potražnje.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodno trgovanje i iznosila je 83,28 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 35 centi nižoj cijeni od 76,7 USD, prenosi Hrportfolio.

Raspoloženje na tržištu balansiralo je između naznaka obilne ponude, koju je nagovještavao rast zaliha nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), i ohrabrujućih podataka iz kineske industrije, koji upućuju na oporavak od mjera suzbijanja kovida i pokazuju snažnu potražnju za naftom.

Američke zalihe nafte porasle su u prošloj sedmici za 6,2 miliona barela, prema tržišnim izvorima koji se pozivaju na podatke Američkog instituta za naftu (API).

Obilnu ponudu nagovijestila je i ruska proizvodnja, koja je u februaru prvi put dostigla nivo iz perioda prije sankcija, objavio je poslovni dnevnik Kommersant pozivajući se na izvore.

Istraživanje Reutersa pokazalo je da je u februaru porasla i proizvodnja Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC).

Protivteža naznakama obilne ponude bio je najsnažniji rast aktivnosti u kineskoj industriji u februaru u više od deset godina, što je podstaklo nadu da će kineski oporavak nadoknaditi usporavanje aktivnosti na globalnom nivou i povećati potražnju za naftom.

Službeni indeks menadžera nabavke u kineskoj industriji porastao je u februaru za 2,5 bodova u odnosu na januar, na 52,6 bodova, što znači da je aktivnost izašla iz područja stagnacije.

Istraživanje Caixina i S&P Globala pokazalo je rast aktivnosti u industriji prvi put u sedam mjeseci.

OPEC je u odvojenom izvještaju objavio da je u utorak cijena barela korpe nafte njegovih članica porasla 27 centa na 81,91 USD.

