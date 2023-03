Cijene nafte blizu 82 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak na međunarodnim tržištima ispod 82 USD, pritisnute strahovima da će agresivnije podizanje kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) zakočiti ekonomiju i potražnju za tim energentom.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 21 cent nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 81,8 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po gotovo nepromijenjenoj cijeni, od 75,82 USD, prenosi Hina.

Trgovce je ove sedmice zabrinuo predsjednik američke centralne banke, Federalne rzerve (Fed), Jerome Powell, koji je u Kongresu upozorio da bi kamatne stope mogli podići više i bržim tempom nego što su očekivali, priznajući da su pogriješili u početnoj ocjeni da je inflacija tek “prolazna”.

Na tržištu strahuju da će agresivnije podizanje kamatnih stopa zakočiti ekonomiju i naškoditi potražnji za naftom koju bi dodatno opteretio i jači dolar, budući da bi smanjio kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

Američko Ministarstva rada objavilo je da su poslodavci u februaru neto otvorili 311 hiljada novih radnih mjesta, manje od prosjeka u prethodnih šest mjeseci, ali više nego što su analitičari očekivali.

SAD istovremeno nastoji da osigura stabilnu ponudu, prema izvještaju Financial Times-a, koji piše da su zvaničnici američkog Ministarstva finansija pokušali da nagovore trgovce da pojačaju trgovinu ruskom naftom bez straha od sankcija.

Saudijska Arabija i Iran, značajni proizvođači nafte u sastavu Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC), obnovili su prekinute odnose nakon višednevnih tajnih razgovora u Pekingu, javlja Reuters.

OPEC je odvojeno objavio da je u četvrtak barel korpe nafte njegovih članica koštao 82,05 USD, gotovo kao i dan ranije.

