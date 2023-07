Cijene nafte blizu 76 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u ponedjeljak blizu 76 USD nakon što su vodeće izvoznice Saudijska Arabija i Rusija ovog ljeta odlučile da smanje snabdijevanje, potisnuvši u drugi plan zabrinutost za gospodarstvo zbog viših troškova zaduživanja.

Na londonskom tržištu cijena barela nakon podneva bila viša 32 centa nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 75,73 USD. U istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 70,96 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci su se na početku sedmice fokusirali na najave smanjenog snabdijevanja iz Saudijske Arabije i Rusije.

Saudijska Arabija objavila je da će i u julu i u avgustu smanjiti proizvodnju za milion barela dnevno, na devet miliona barela dnevno.

Rusija je najavila da će u avgustu smanjiti izvoz za 500 hiljada barela dnevno kako bi podstakla cijene, prema izjavi potpredsjednika Vlade Alexandera Novaka.

To znači da će Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici u avgustu smanjiti snabdijevanje za ukupno 5,16 miliona barela dnevno, kada se uzmu u obzir dosadašnji rezovi.

Protivteža smanjenom snabdijevanju bila su istraživanja koja su pokazala pad aktivnosti u globalnoj industriji u junu i sumorne izglede za izvoznike, s obzirom na slabu potražnju u Kini i Evropi.

Ni zabrinutost za ekonomiju nije sasvim splasnula budući da se očekuje kontinuirano podizanje troškova zaduživanja u SAD-u, s obzirom na tvrdokornu inflaciju.

Više kamatne stope mogle bi istovremeno ojačati dolar i smanjiti potražnju za naftom, s obzirom na slabiju kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

OPEC je odvojeno objavio da je u petak barel korpe nafte njegovih članica koštao 76,14 USD, što znači da mu je cijena porasla za 1,8 USD.

