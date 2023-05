Cijene nafte blizu 76 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u četvrtak blizu 76 USD, budući da ulagače zabrinjavaju dugotrajni pregovori u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) o podizanju plafona zaduživanja i mogući problemi sa servisiranjem državnog duga.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 27 centi nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 76,14 USD. U gotovo istom iznosu smanjena je i na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 72,27 USD.

Nakon što su podaci pokazali blago popuštanje inflacije u SAD-u u aprilu, trgovci su zaključili da bi centralna banka u junu mogla napraviti pauzu u ciklusu podizanja kamatnih stopa, koje bi mogle naškoditi potražnji za naftom.

Značajniji pad cijena zakočio je pad zaliha benzina i dizela u SAD-u u prošloj sedmici, prema Vladinom izvještaju, koji najavljuje veću potražnju za transportnim gorivima. Zalihe sirove nafte neočekivano su porasle zbog prodaje strateških rezervi i smanjenog izvoza.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u srijedu cijena barela košarice nafte njenih članica porasla 29 centi na 76,60 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS