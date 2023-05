Cijene nafte blizu 75 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte nijesu se u srijedu značajnije mijenjale, jer je neočekivani rast zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) pojačao zabrinutost za potražnju, neutrališući procjene o obilnijoj ponudi do kraja godine.

Na londonskom tržištu, cijena barela je oko podna bila gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodno trgovanje i iznosila je 75,1 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po cijeni od 71,06 USD, prenosi Hina.

Podršku cijenama pružila je procjena Međunarodne agencije za energiju (IEA) da će potražnja u drugoj polovini godine nadmašiti ponudu za dva miliona barela dnevno i da će Kina u ovoj godini činiti 60 odsto rasta potražnje.

“Cijene nafte i dalje su pod pritiskom, jer trgovci energijom jednostavno ne mogu da uguše zabrinutost za globalnu potražnju. Nije važno što su svi optimistični u očekivanjima za Kinu u drugoj polovini godine, preveliko je razočaranje trenutnim stanjem”, rekao je Edward Moya iz OANDA-e.

Podatak o zalihama nafte u SAD-u u prošloj sedmici pokazao je njihov rast za oko 3,6 miliona barela, prema tržišnim izvorima koji se pozivaju na podatke Američkog instituta za naftu.

Analitičari su u anketi Reutersa prognozirali blagi pad.

Rast zaliha raširio je zabrinutost za američku ekonomiju, nadovezavši se na tek skroman rast prometa u maloprodaji u aprilu od samo 0,4 odsto.

Tržišta s pažnjom prate i pregovore o povećanju gornje granice američkog duga. Ministarstvo finansija procijenilo je da, ako Kongres ne podigne granicu, neće moći da servisira finansijske obaveze već od 1. juna.

Trgovce su zabrinuli i podaci o rastu kineske industrijske proizvodnje i prometa u maloprodaji u aprilu, budući da, prema njihovoj procjeni, pokazuju posustajanje ekonomije na početku drugog tromjesečja.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u utorak cijena barela korpe nafte njenih članica porasla 77 centi, na 75,22 USD.

