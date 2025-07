Cijene nafte blizu 71 USD

London, (MINA-BUSINESS) – Cijena nafte stabilizovale su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima nadomak nivoa od 71 USD pred objavu Sjedinjenih Američkih Država (SAD) o Rusiji koja je raspirila nagađanja o otežanoj nabavci ruske nafte.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 36 centi nego na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice i iznosila je 70,72 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 68,79 USD.

Tržišta je krajem prošle sedmice zabrinula Bijela kuća najavom “značajnog saopštenja” o Rusiji, prenosi SEEbiz.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da je nezadovoljan postupcima ruskog kolege Vladimira Putina budući da razgovori o prekidu sukoba u Ukrajini tapkaju u mjestu.

“Zato “jako pomno” proučavam predlog zakona koji su sastavili republikanski senator Lindsey Graham i demokratski senator Richard Blumenthal”, dodao je Trump.

Vašington bi, prema njihovom predlogu, uveo carine od 500 odsto zemljama koje uvoze rusku naftu, gas, uranijum i drugu robu.

Vašington bi time otežao snabdjevanje ruskom naftom, i to u periodu snažnije potražnje, primjećuju analitičari.

Kina je tako u junu uvezla 12,14 miliona barela nafte dnevno, najviše od avgusta 2023. godine, pokazali su podaci carinske uprave, objavljeni u ponedjeljak. Uvoz je veći 7,4 odsto nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Ruski izvoz nafte morem smanjen je u junu 3,4 odsto, na 8,98 miliona tona, prema navodima izvora u naftnom sektoru i Reutersovim proračunima.

“Cijene podržavaju pojačani kineski uvoz i očekivanja koja je podstaklo najavljeno Trumpovo saopštenje o Rusiji”, objasnio je Giovanni Staunovo iz UBS-a.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u petak pojeftinio 46 centi, na 70,77 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS