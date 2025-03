Cijene nafte blizu 71 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u utorak na međunarodnim tržištima blizu 71 USD, balansirajući između zabrinutosti ulagača za snabdijevanje iz Irana i nagađanja da bi rusko-ukrajinski mirovni sporazum mogao utrti put normalizaciji isporuka iz Rusije.

Na londonskom tržištu barelom nafte se nakon podna trgovalo po 25 centi višoj cijeni nego na prethodnom zatvaranju trgovine, od 71,32 USD. Na američkom tržištu cijena mu je bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 67,75 USD.

Na samom početku sedmice, trgovinu su obilježili ponovni američki napadi na položaje pokreta Anslarallah u Jemenu, nakon njihove najave blokade brodova povezanih s Izraelom u Crvenom moru, prenosi Hina.

Jemenski pokret namjerava ponovo da ometa njihovu plovidbu, budući da je Tel Aviv blokirao isporuke humanitarne pomoći okupiranom palestinskom Pojasu Gaze.

Izrael je u međuvremenu u vazdušnim napadima na Pojas Gaze ubio više od 400 ljudi, prema navodima palestinskih zdravstvenih službi, nagovještavajući pokretanje vojnih operacija nakon višesedmičnog primirja.

Američki predsjednik, Donald Trump, upozorio je pak u ponedjeljak da će za napade jemenskih snaga na brodove smatrati odgovornim Iran, što je dodatno zaoštrilo napetosti.

Američka vojna akcija protiv Irana mogla bi smanjiti snabdijevanje, napominje Reuters, citirajući podatke američkog Ministarstva energetike prema kojima su iranske kompanije u prošloj godini proizvele oko 3,3 miliona barela nafte dnevno.

Podsticaj cijenama bili su na početku sedmice i novi kineski podsticaji potrošnji.

Peking je u nedjelju objavio novi paket mjera poput povećanja plata i podrške za brigu o djeci.

Kineska prerada nafte porasla je u januaru i februaru 2,1 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, zahvaljujući novoj rafineriji i putovanjima za novogodišnje praznike, pokazali su u ponedjeljak službeni podaci.

Kočnica cijenama bila su pak nagađanja trgovaca da bi mirovni sporazum Rusije i Ukrajine mogao utrti put povratku ruskih barela na zapadna tržišta.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici potvrdili su da namjeravaju da povećaju snabdijevanje od aprila, za skromnih 138 hiljada barela dnevno, prema proračunima Reutersa, uprkos nestabilnoj potražnji.

Kazahstan je u utorak najavio ostavku ministra energetike, Almasadama Satkaliyeva, podvukavši pokušaje vlasti da nagovore američke i evropske kompanije da smanje proizvodnju, budući da je nadmašila kvote OPEC+.

Kazahstan je prošle godine proizveo oko 1,5 miliona barela nafte dnevno, prema podacima američkog Ministarstva energetike.

Kočnica cijenama bila je i venecuelanska državna energetska firma, koja planira da nastavi s proizvodnjom i izvozom nafte iz zajedničkog projekta sa Chevronom, nakon isteka dozvole američke kompanije u aprilu.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak poskupio 67 centi, na 73,65 USD.

