Cijene nafte blizu 67 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima ispod 67 USD, odražavajući nervozu trgovaca zbog trgovinskog rata Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kine i signale vodećih proizvođača da bi mogli povećati snabdijevanje.

Na londonskom tržištu barelom nafte se nakon podna trgovalo po gotovo istoj cijeni kao na zatvaranju trgovine na kraju prošle sedmice, od 66,72 USD.

Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu, gdje je barel koštao 62,86 USD, prenosi Hina.

Tržišta nafte zabrinjavaju trgovinske napetosti između SAD-a i Kine.

Vašington je najavio da bi mogao uvesti carine od 145 odsto na kineski uvoz, a Peking je uzvratio carinama od 125 odsto na robu iz SAD-a.

Carine bi mogle zakočiti svjetsku privredu, što bi značilo i slabiju potražnju za energentima.

“Trgovinski rat SAD-a i Kine određuje raspoloženje ulagača i kretanje cijena nafte i zasjenjuje nuklearne pregovore SAD-a i Irana i nesuglasice u redovima Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika”, rekao je analitičar PVM-a, John Evans.

Američki predsjednik Donald Trump i Peking razilaze se u izjavama o pregovorima koji bi trebalo da stišaju trgovinske napetosti, napominje Reuters.

Grupa članica OPEC+ sprema se istovremeno da predloži znatno veće isporuke i u junu. Već su odlučili da će u maju na tržište plasirati dodatnih 411 barela dnevno, količinu koja je bila planirana za tri mjeseca.

Grupa bi trebalo da donese odluku na redovnom sastanku početkom naredne sedmice.

Tržišta s pažnjom prate i pregovore Vašingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu, nakon prijetnji Trumpa novim sankcijama na iransku naftu.

Pred treći krug pregovora, iranski ministar vanjskih poslova, Abbas Araqchi, rekao je da je i dalje “izuzetno oprezan” u procjenama šansi za njihov uspjeh.

OPEC je odvojeno objavio je da je barel korpe nafte njegovih članica u petak koštao 68,74 USD, gotovo kao i dan ranije.

