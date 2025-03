Cijene nafte blago porasle treću sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su prošle sedmice, treće zaredom, ali blago, jer se ulagači plaše da bi eskalacija carinskog rata mogla naštetiti međunarodnoj trgovini i rastu svjetske ekonomije.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošle sedmice 1,9 odsto na 73,63 USD, dok je na američkom barel poskupio 1,6 odsto na 69,36 USD, prenosi Hina.

Početkom marta, cijene nafte su pale na najniže nivoe u ovoj godini, no od tada su porasle više od šest odsto.

To je najviše posljedica sankcija Vašingtona.

Američki predsjednik, Donald Trump, je prvo prije desetak dana uveo nove sankcije na iransku naftu, a prošle sedmice najavio je nove 25-procentne carine kupcima venecuelanske nafte i gasa.

S obzirom na to da su odavno na snazi sankcije na rusku naftu, jasno je da će najnovija ograničenja smanjiti ponudu na svjetskom tržištu.

