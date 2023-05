Cijene nafte blago porasle nakon četiri sedmice pada

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte na svjetskim tržištima prošle sedmice su porasle, nakon četiri nedjelje pada, ali se trgovalo nesigurno zbog usporavanja rasta zapadnih ekonomija.

To će oslabiti potražnju za “crnim zlatom”, prenosi SEEbiz.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošle sedmice 1,9 odsto na 75,58 USD, dok je na američkom barel poskupio 2,3 odsto na 71,69 USD.

Polovinom sedmice cijene su rasle zahvaljujući vijestima da bi demokrate i republikanci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) mogli postići dogovor o povećanju državnog zaduživanja, pa bi Kongresu narednih sedam dana mogao podržati taj dogovor.

Ipak, to se do petka nije dogodilo, pa su toga dana cijene nafte izgubile dio prethodnih dobitaka.

