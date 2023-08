Cijene goriva od ponedjeljka ponovo u porastu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Maloprodajne cijene goriva u Crnoj Gori mogle bi ponovo porasti od utorka, deseti put od početka godine.

Prema današnjem odnosu cijena naftnih derivata na međunarodnim berzama i kursa dolara i eura, obje vrste benzina biće skuplje tri, a dizel jedan cent, prenose Vijesti.

Tako da bi nova cijena benzina BMB 98 iznosila 1,69 centi za litar, a BMB 95 bi koštao 1,65 centi. Nova cijena eurodizela, prema kalkulatoru sa berze, iznosila bi 1,52 centa.

U prethodnom usklađivanju cijene, prije dvije sedmice, eurodizel je tada poskupio deset centi, a dvije vrste benzina po tri centa.

Ministarstvo kapitalnih investicija u ponedjeljak će saopštiti konačne cijene.

U Crnoj Gori se cijene goriva usklađuju svake dvije sedmice na osnovu berzanskih kretanja cijena naftnih derivata i kursa dolara i eura. Na te iznose se odaju ostale stavke definisane Uredbom o maksimalnim maloprodajnim cijenama goriva iz 2001. godine.

