Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama cijene dionica su prošle sedmice pale, jer se inflacija u zapadnim zemljama i dalje kreće na visokim nivoima, pa će centralne banke najvjerovatnije nastaviti podizati kamatne stope, što će dodatno usporiti rast privreda.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice potonuo dva odsto, na 33.734 boda, dok je S&P 500 skliznuo 1,2 odsto, na 4.398 poena, a Nasdaq indeks 0,9 odsto, na 13.660 bodova, prenosi SEEbiz.

Najveća svjetska berza našla se pod pritiskom nakon izvještaja koji su pokazali da je američko tržište rada i dalje snažno. Broj zaposlenih raste, kao i plate.

A to znači da će se potrošnja i inflacija zadržati na visokim nivoima, što bi moglo navesti američku centralnu banku, Federalne rezerve (Fed) na agresivnije povećanje kamata nego što se očekivalo.

Na sjednici u junu čelnici Feda ostavili su kamate nepromijenjene dok se ne vidi kako će dosadašnje zaoštravanje monetarne politike uticati na privredu i inflaciju.

Analitičari smatraju da je gotovo sigurno da će Fed na sjednici ovoga mjeseca dodatno povećati kamate 0,25 postotnih bodova.

Dosad se vjerovalo da će to biti posljednje povećanje kamata u ovom ciklusu, koji traje već više od godinu.

Međutim, s obzirom na nove podatke s tržišta rada, moguće je da će Fed ipak i na jesen nastaviti s podizanjem kamata.

I na evropskim berzama su cijene dionica prošle sedmice pale. Londonski FTSE skliznuo je 3,7 odsto, na 7.256 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 3,4 odsto, na 15.603 poena, a pariski CAC 3,9 odsto, na 7.111 bodova.

