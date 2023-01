Cijena nafte iznad 85 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u četvrtak na međunarodnim tržištima iznad 85 USD, poduprte očekivanjima rasta potražnje u Kini i novih ograničenja ruskog izvoza koji signalizuju slabo snabdijevanje.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podneva bila viša 36 centi i iznosila je 85,34 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 21 cent višoj cijeni, od 79,69 USD, prenosi Hrportfolio.

Trgovce su zabrinuli podaci o padu industrijske proizvodnje, proizvođačkih cijena i prometa u maloprodaji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u decembru, koji su podstakli strah od recesije.

“Neočekivano snažan pad proizvođačkih cijena u SAD-u, pad prometa u maloprodaji i veliki pad proizvodnje u prošlom mjesecu ponovno su raspirili strahovanja od ekonomske cijene povećanja kamatnih stopa”, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

Tržišta su se ponovo usresrijedila na prognoze o oporavku potražnje u Kini nakon ublažavanja mjera suzbijanja korone.

Čelnik Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol rekao je u Davosu da bi se ponuda u ovoj godini mogla približiti potražnji, dodajući da se nada da cijene neće dodatno rasti kako bi popustio pritisak na zemlje u razvoju.

“Ako se kineska sekonomija u ovoj godini oporavi, kao što očekuju mnoge finansijske institucije, mogli bismo svjedočiti snažnoj potražnji”, rekao je Birol, a ruska naftna industrija suočiće se na duži rok s velikim izazovima.

IEA očekuje rekordnu potražnju za naftom u ovoj godini, upozoravajući ipak na naglašenu neizvjesnost. Ponuda bi po njima trebalo znatno da uspori zbog očekivanog pada proizvodnje u Rusiji.

Značajniji rast cijena zakočio je danas i skok zaliha sirove nafte u SAD-u u prošlom tjednu. Podaci Američkog instituta za naftu (API) pokazuju da su porasle za nekih 7,6 milijuna barela, prema tržišnim izvorima. Analitičari su u prosjeku procjenjivali da su blago pale.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u srijedu barel korpe nafte njenih članica poskupio 1,32 USD na 84,62 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS