Cijena hljeba biće veća pet centi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijena osnovnog bijelog hljeba od pola kilograma od srijede će biti veća pet centi, odnosno poskupiće sa 80 na 85 centi, saznaju Vijesti.

U tom procentu biće povećane cijene i većine ostalih pekarskih proizvoda, saznaje list u pekarskoj i trgovačkoj djelatnosti.

Razlog za povećanje cijene osnovne vrste hljeba, kako je pojašnjeno podgoričkom listu, jeste što nije mijenjana već tri godine, a u međuvremenu je povećana većina troškova u pekarskoj industriji, naročito iznosi za bruto zarade zaposlenih, zbog čega dalja proizvodnja sa sadašnjim cijenama ne bi bila održiva.

Od sadašnje cijene pekarima ide oko 65 centi, ostalo je marža trgovaca i Vladin PDV.

Izvor Vijesti iz pekarske industrije naveo je da je ovaj minimalni rast bio neophodan kako bi mogli da pokriju troškove i nastave sa snabdijevanjem potrošača.

On je kazao da su im troškovi zarada veći nego 2022. godine, kao i troškovi transporta, soli, kremova, ostalih nadjeva, sira, vode.

“Veoma je teško naći radnike za ovu djelatnost, a zbog opšteg rasta zarada u Crnoj Gori u protekle tri godine, i mi smo morali da povećavamo zarade kako bi zadržali postojeće radnike, iako do sada nijesmo povećavali cijene osnovne vrste hljeba. Sada pokriće troškova više nije moguće bez ovog povećanja cijena. Morali smo povećati cijene i kako bi mogli ulagati u razvoj naše industrije kao što to rade privrednici iz bilo kojih drugih djelatnosti”, kazao je sagovornik podgoričkog lista.

Iz crnogorskih trgovina potvrdili su Vijestima da su dobili najave proizvođača o povećavanju cijena osnovne vrste hljeba pet centi od srijede.

Sagovornici iz dva trgovačka lanca kazali su i da neće procentualno povećavati svoje marže na ovaj proizvod, odnosno da svoj trošak neće dodavati na novu cijenu i da će prodajna cijena od srijede biti 85 centi.

“Razumijemo zahtjeve pekara za ovim povećanjem cijena hljeba, smatramo ih opravdanim i prihvatili smo da korigujemo cijene u našim prodajnim objektima. Dosadašnja trgovačka marža na osnovnu vrstu bijelog hljeba najniža je u odnosu na ostale vrste proizvoda, ali je nećemo povećavati. Ne želimo da budemo optuženi da imamo ekstra profit na hljebu”, saopšteno je Vijestima iz jednog trgovačkog lanca.

Cijena osnovne vrste hljeba u junu 2021. godine, kada je došlo do velike svjetske krize u proizvodnji žitarica, bila je 50 centi. Pekari i Vlada tada su bili postigli dogovor da država zamrzne cijenu na 50 centi, a da kasnije pekarima nadoknadi gubitke zbog rasta troškove.

Cijena je bila zamrznuta do početka 2022. godine, kada je povećana na 65 centi. Tada zbog rata u Ukrajini dolazi do novog rasta cijena žitarica i brašna, i velike krize u nabavci te robe, a cijena hljeba u Crnoj Gori u aprilu 2022. povećana je na 80 centi.

Prema tadašnjem dogovoru, Vlada je trebalo da nadoknadi troškove pekarima u vrijednosti od 300 hiljada EUR, za period zamrzavanja cijene, ali im taj novac nikada nije isplaćen.

