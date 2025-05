Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) nastavlja intenzivan rad na usklađivanju sa evropskim standardima i regulativom, kroz niz aktivnosti u oblasti integracije tržišta električne energije i regionalne koordinacije, ocijenjeno je prilikom posjete evropskih parlamentaraca toj kompaniji.

„Projekti koje realizuje CGES, već dugi niz godina privlače pažnju Evropske unije (EU), što potvrđuje i kontinuirani interes za naše infrastrukturne inicijative“, navodi se u saopštenju.

Iz CGES-a su kazali da je posjeta poslanika Evropskog parlamenta (EP) trafostanici 400/110 Kv Podgorica 2, samo je jedan od dokaza kako naša predanost razvoju energetske infrastrukture ne ostaje nezapažena na evropskom nivou.

„Ovo je jedna od brojnih posjeta predstavnika Unije CGES-u. Naša infrastruktura i projekti su u fokusu EU, a naš rad na razvoju energetske mreže redovno dobija priznanje i podršku“, dodaje se u saopštenju.

Izvršni direktor CGES-a, Ivan Asanović, sa najbližim saradnicima, predstavio je ključne aspekte Transbalkanskog projekta sa detaljima koji su omogućili poslanicima da steknu potpunu sliku o njegovoj važnosti i uticaju na elektroenergetsku mrežu Crne Gore i van nje.

Knežević je posebno istakao da CGES nastavlja intenzivan rad na usklađivanju sa evropskim standardima i regulativom, kroz niz aktivnosti u oblasti integracije tržišta električne energije i regionalne koordinacije.

U fokusu je završetak Paketa za integraciju tržišta električne energije (EIP), čija se implementacija u Crnoj Gori očekuje u narednim mjesecima.

Novi Zakon o energetici usvojen je u martu ove godine, dok je Zakon o prekograničnoj razmjeni električne energije i gasa u fazi izrade.

Validaciju procesa transpozicije paketa sprovode Evropska komisija i Energetska zajednica.

Paralelno se odvija i proces povezivanja tržišta (market coupling), između Italije i Crne Gore, gdje je CGES dobio status posmatrača u MCSC-u (Upravljački komitet za povezivanje tržišta).

Posjeta je protekla u izuzetno interaktivnoj atmosferi, uz brojna pitanja, konstruktivne komentare i izraze pohvale na račun visokog nivoa profesionalnosti i angažovanosti naših stručnih timova.

Parlamentarci su istakli da su rezultati koje CGES ostvaruje impresivni, posebno u kontekstu složenih izazova sa kojima se suočava elektroenergetski sektor.

Jedno od pitanja odnosilo se na razloge dugog trajanja izgradnje naših infrastrukturnih projekata, na šta je pojašnjeno da su izazovi brojni, među kojima je najveći-neprihvatanje projekata od strane lokalnih zajednica i ekoloških organizacija, zbog čega je važno da javnost razumije našu ulogu, obaveze i odgovornosti u očuvanju energetskog sistema.

„Posebna pažnja tokom posjete posvećena je temama povezanim s funkcionisanjem sistema u uslovima sve većeg udjela obnovljivih izvora električne energije u ukupnoj proizvodnji.Naglašeno je koliko je zahtjevno održavati sigurnost mreže i kolika je neophodnost sve većeg ulaganja u nju“, navodi se u saopštenju.

Na kraju posjete, predstavnici Evropskog parlamenta izrazili su zadovoljstvo viđenim, uputivši jasne pohvale za posvećenost, rezultate i transparentan način na koji kompanija pristupa izazovima energetske tranzicije. Podrška iz evropskih institucija biće, kako je rečeno, važan podsticaj za dalji napredak i jaču integraciju u zajedničko evropsko energetsko tržište.

Iz CGES-a su kazali Transbalkanski projekat, za čiju je realizaciju dobijen grant EU, vrijedan 25 miliona EUR, obuhvatao je, pored ostalog, modernizaciju 15 trafostanica širom zemlje, među kojima se izdvaja, upravo trafostanica, 400/110 kV Podgorica 2, koja je bila u fokusu evropskih parlamentaraca.

„Ova trafostanica je jedna od ključnih za stabilnost elektroenergetskog sistema Crne Gore, jer osigurava pouzdano napajanje električnom energijom konzuma Podgorice, Cetinja i crnogorskog primorja“, dodaje se u saopštenju.

Modernizacija je uključivala zamjenu visokonaponske opreme i rekonstrukciju sistema zaštite, čime je dodatno poboljšana pouzdanost sistema, čineći naš elektroenergetski sektor još sigurnijim i efikasnijim.

Osim toga, CGES je nedavno dobio značajan grant u iznosu od preko 9,5 miliona EUR, kroz Fond za Zapadni Balkan (WBIF).

Ova sredstva su namijenjena za realizaciju dva važna projekta u elektroenergetskoj infrastrukturi – izgradnju TS 400/110/35 kV Brezna sa iznosom od 6,4 miliona EUR i izgradnju DV 110 kV Herceg Novi – Vilusi, u vrijednosti od 3,1 milion EUR.

„Ne zaboravimo tri miliona bespovratnih sredstava za izradu studije izvodljivosti za izgradnju 400 kV dalekovoda Brezna-Sarajevo i 110 kV dalekovoda Virpazar-Ulcinj koji, takođe, predstavljaju veoma važne elektroenergetske objekte. Projekti predstavljaju korak naprijed u izgradnji stabilne i sigurne energetske mreže, koja je temelj za dalji razvoj privrede, kao i za povezivanje Crne Gore sa regionalnim tržištem električne energije“, rekli su iz CGES-a.

CGES, kako su naveli, u kontinuitetu ulaže napore na razvoju prenosne mreže na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Navedeni projekti omogućavaju efikasnije upravljanje energetskim resursima, uključivanje obnovljivih izvora energije u elektroenergetsku mrežu i jačanje energetske sigurnosti.

„Očekivano je da ovi investicioni poduhvati ne samo da podignu kapacitet sistema, već i doprinesu daljem razvoju energetske infrastrukture u regionu, uz naglasak na regionalnu saradnju i energetsku povezanost“, rekli su iz CGES-a.

Posjeta poslanika EP je, kako su naveli, još jedan korak u kontinuiranoj podršci EU Crnoj Gori na njenom putu ka energetskoj stabilnosti i održivom razvoju.

