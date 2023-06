CGES dijeli dividendu u bruto iznosu od 8,2 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionarima Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) biće isplaćena bruto dividenda u ukupnom iznosu od 8,2 miliona EUR, odlučeno je na Skupštini akcionara.

“Na Skupštini je predloženo da se po osnovu ostvarene dobiti u prošloj godini, koja iznosi 20,3 miliona EUR, isplati bruto dividenda akcionarima CGES-a u ukupnom iznosu od 8,2 miliona, a da se preostali dio, kao neraspoređena dobit, akumulira sa dobiti iz prethodnih godina, što su akcionari i jednoglasno prihvatili”, navodi se u saopštenju kompanije.

Akcionari su jednoglasno usvojili i odluke o finansijskim iskazima sa izvještajem revizora, prošlogodišnji izvještaj o poslovanju, kao i politiku zarada, a potvrdili su i odluku o izboru Ernst & Young za revizora u ovoj godini.

Usvojena je i odluka o razrješenju i izboru novih članova Odbora direktora kompanije, pa su tako reizabrani članovi koji predstavljaju državni kapital Aleksandar Mijušković, Zdravko Blečić, Almedina Husović i Mijat Mirković.

Preduzeće Elektromreža Srbije u Odboru CGES-a zastupaće, kao i do sada, Jelena Matejić, a italijansku energetsku kompaniju Terna – Rete Elettrica Nazionale dosadašnji članovi Đakomo Donini i Guido Guida.

Danas je održana i konstitutivna sjednica novoizabranog Odbora direktora, na kojoj je odlučeno da funkciju predsjednika tog tijela u narednom mandatu obavlja Mijušković.

On je, nakon konstitutivne sjednice, saopštio da mu je čast što je opet na čelu kompanije kakva je CGES.

„Veoma sam ponosan na učinjeno u prethodnom periodu, kako u dijelu realizovanih investicija, tako i finansijskim pokazateljima, koji CGES svrstavaju među najuspješnije crnogorske kompanije. Prethodne dvije godine imali smo jasnu viziju i pokazali smo da imamo sposobnost i snagu da tu viziju i realizujemo“, rekao je Mijušković.

On je dodao da su dobre poslovne prakse, brzo prilagođavanje velikim promjenama i neprekidna posvećenost razvoju, odlike kompanije kakva je CGES.

“Težnja ka razvoju, što je naš primarni cilj, istraživanje novih ideja i poštovanje i podsticanje različitih mišljenja, zajedno doprinose kako uspjehu kompanije, tako i njenih zaposlenih”, rekao je Mijušković.

Kako je saopšteno, CGES je u prethodnom periodu, ne samo u lokalnim okvirima, prepoznat po značajnim investicionim ulaganjima u razvoj prenosnog sistema.

“Ovdje se posebno ističe projekat podmorske interkonekcije sa Italijom, odnosno projekat Trans-Balkanskog koridora, kojim će biti napravljen energetski most od Italije preko Crne Gore, Bosne i Hercegovine (BIH), Srbije, pa sve do Rumunije, u okviru kojeg se već do kraja godine očekuje završetak dalekovoda 400 kV Lastva – Pljevlja i kompletiranje 400 kV prstena, što je zavidan uspjeh za Crnu Goru”, rekli su iz CGES-a.

Iz kompanije su dodali da su sa ostvarenom neto dobiti od 20,3 miliona EUR, što je istorijski rezultat CGES-a, i investicionim zamahom koji su u značajnoj mjeri realizovali, ne samo ostvarili zacrtane ciljeve, već ih i premašili.

„Direktnu korist od ovakve dobiti imaju svi akcionari, kojima ćemo, zahvaljujući usvojenoj odluci na Skupštini akcionara, isplatiti dividendu u bruto iznosu od 8,2 miliona EUR. Izuzetan je podatak da je do sada akcionarima CGES-a isplaćena dividenda u iznosu od 33,78 miliona“, zaključio je Mijušković.

