Česki novinari u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) podržala je studijsku posjetu medija iz Češke, koji četiri dana borave u Crnoj Gori.

“Riječ je o predstavncima sedam medija, među kojima su Novinky.cz, Reflex, MF DNES, Newstram, CzechCrunch, Denik i TV Nova, uz pratnju jednog od najvećih turoperatora na tržištu Češke Čedok”, navodi se u saopštenju NTO.

Prema njihovim riječima, četiri dana boravka u destinaciji su bila dovoljna da dobiju dovoljno materijala za članke i TV reportaže.

Novinar jedne od najgledanijih televizija u Češkoj TV Nova, Jan Žaluski, kazao da ga je Crna Gora prijatno iznenadila i da je otkrio mjesta koja zaslužuju da budu prikazana češkoj publici.

“Crna Gora je predivna zemlja, koja ima mnogo potencijala za turizam. More je predivno i nevjerovatno čisto. Ono što mi se naročito svidjelo jesu ljudi koji su izuzetno prijatni i opušteni. Hrana je preukusna. Zbog svega toga, Crna Gora je pravi mali raj na zemlji”, poručio je Žaluski.

Menadžerka turoperatora Čedok, Jana Robkova, koja je jedna od organizatorki ove studijske posjete, istakla je da je poseban utisak na nju i novinare ostavilo Cetinje.

“Cetinje je jedan od ljepših manjih gradova koje sam ikada posjetila. Tu smo otkrili da Crna Gora nije samo zemlja predivnih prizora mora i planina, već i zemlja sa veoma zanimljivom istorijom. Stoga, ću svakome preporučiti da posjeti Cetinje. Moram da pohvalim Crnogorce da su odlični domaćini. Toliko su prijatni i ljubazni prema turistima. Posjetili smo više primorskih gradova, Kotor, Budvu, Bar i Ulcinj, koji su predivni. Kao neko ko posebno voli prirodu, svaki put se sve više oduševljavam Crnom Gorom i sljedeći put obilazim vaše nacionalne parkove”, kazala je Robkova.

Novinar iz magazina Reflex, Martin Bartkovski, poručio je da planira da napiše više kratkih priča o raznim mjestima koje je imao priliku da vidi, a koja su na njega ostavila jak utisak.

“Da budem iskren, nijesam mnogo znao o Crnoj Gori. Sada vidim da ima potencijala da postane jedna od omiljenih destinacija za turiste iz Češke. Klima je odlična, a priroda je nevjerovatna. Imao sam priliku da vidim šarmantne stare gradove duž obale i uživam u odličnoj kuhinji”, dodao je Bartkovski.

Mjesta koja će ga inspirisati da piše članke otkrio je i novinar jednog od najčitanijih online portala u Češkoj Novinky.cz, Mihael Švarc, koji je kazao da je otkrio jedan od najljepših vidikovaca sa kojeg je uživao u veličanstvenom pogledu na Bokokotorski zaliv.

“Kotor je jedinstven grad zbog gotovo neopisivog ambijenta koje stvara kombinacija mora i impresivnih planina. Put smo nastavili ka Cetinju i to je jedan predivan put u kojem sam posebno uživao”, zaključio je Švarc.

Pored NTO-a, podršku ovoj posjeti pružila je Turistička organizacija Cetinja i turistička agencija Kompas.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS