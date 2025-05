Centralne banke moraju biti fleksibilne i prilagodljive

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralne banke u malim i visoko otvorenim ekonomijama, moraju biti fleksibilne i prilagodljive, ali ujedno i čvrste u očuvanju povjerenja u finansijski sistem, saopštila je guvernerka vrhovne monetarne institucije Crne Gore, Irena Radović.

„Naš fokus u Centralnoj banci (CBCG) je na očuvanju finansijske stabilnosti, unapređenju regulatornog okvira u skladu s evropskim standardima, modernizaciji platnog prometa i jačanju institucionalne otpornosti u suočavanju sa spoljnim šokovima“, kazala je Radović na tradicionalnoj Rejkjavik ekonomskoj konferenciji.

Konferenciju su organozovali Centralna banka Islanda i Centar za međunarodnu makroekonomiju.

Radović je, na poziv guvernera Centralne banke Islanda, Ásgeira Jonssona, govorila na panelu Ekonomske posljedice života iznad mogućnosti – dug i deficit kao faktori rizika, zajedno sa guvernerkom Danske narodne banke Signe Krogstrup i profesorom sa Univerziteta Island, Gylfijem Zoegom.

Radović je istakla da je crnogorsko Ministarstvo finansija u postpandemijskom periodu ostvarilo značajan napredak u konsolidaciji javnih finansija, smanjujući bruto javni dug sa 105,34 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) u 2020. na procijenjeni iznos od 61,32 odsto u prošloj godini, uz nastavak napora na jačanju fiskalne discipline i unapređenju transparentnosti u upravljanju javnim finansijama.

Ona je naglasila da takvi fiskalni rezultati, u kombinaciji sa odgovornim regulatornim i supervizorskim politikama CBCG, predstavljaju ključne temelje očuvanja finansijske stabilnosti i jačanja otpornosti crnogorskog ekonomskog sistema u izazovnom globalnom okruženju.

Radović je poseban akcenat stavila na ulogu CBCG kao stuba institucionalne stabilnosti u uslovima euroizacije, kao i u jačanju otpornosti bankarskog sektora i podršci održivom ekonomskom rastu kroz odgovorne regulatorne i supervizorske prakse.

Konferencija je okupila istaknute predstavnike akademske zajednice i centralnih banaka, s ciljem razmjene mišljenja o aktuelnim makroekonomskim izazovima, uticaju geopolitike na međunarodnu trgovinu i finansijsku stabilnost, kao i o značaju očuvanja fiskalne održivosti u kontekstu rastućih globalnih kamata i geopolitičke neizvjesnosti.

